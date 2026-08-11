Aliekber METE- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan, dünyadaki tüm uygulamalardan farklı olarak tamamıyla yerli, milli, Türkiye'nin siyasi kararlılığı ve TBMM'nin gücü içerisinde ortaya konulmuş olan bir çalışmadır' dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak da bilinen, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından konuştu. Kurtulmuş, 'Bugün hep beraber TBMM çatısı altında tarihi bir güne şahitlik ettik. TBMM'de 468 milletvekili arkadaşımızın oylarıyla teklif kabul edildi. Hayırlı, uğurlu olsun. Öncelikle şunu söylemek isterim; geçtiğimiz yıl 5 Ağustos tarihinde başladığımız komisyon çalışmaları aslında 'Terörsüz Türkiye' yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte bu kapı açılmıştır. Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü ile birlikte terör örgütünün tam manasıyla silahlarını bırakması ve kendisini feshetmesiyle ülkenin hemen hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur. Aynı şekilde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün saat 11.00'den itibaren oturumun bitişine kadar dikkatle süreci takip etmesi ve her zor kavşakta fevkalade büyük vukufiyetle yol açıcı önerileriyle birlikte bu noktaya kadar gelinmiştir' ifadelerini kullandı.

'TBMM'NİN GÜCÜ İÇERİSİNDE ORTAYA KONULMUŞ BİR ÇALIŞMADIR'

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür eden Kurtulmuş, sürece öncülük ettiği için AK Parti grubuna da teşekkür etti. Kurtulmuş, 'Türkiye için bu tarihi dönüm noktasında çok yoğun bir emeğin olduğu bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle ve her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Buralarda bazen arka kapı diplomasisiyle herkesin belli bir istikamet üzerinde buluşması temin edildi. Fevkalade önemli bir meseledir. Ayrıca sürecin bu noktaya gelmesinin şöyle de bir önemi var, başından beri bir şey iddia ediyoruz; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan, dünyadaki tüm uygulamalardan farklı olarak tamamıyla yerli, milli, Türkiye'nin siyasi kararlılığı ve TBMM'nin gücü içerisinde ortaya konulmuş olan bir çalışmadır. Şunu da takdirle ifade etmek isterim; zaman zaman, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde parlamentonun hiçbir gücü ve etkisinin kalmadığı' şeklinde maksadını aşan yorumlarla karşılaşıyoruz. Bugün burada yapılan müzakere ve onun sonucunda ortaya konulan bu siyasi kararlılık, parlamentonun fevkalade büyük bir gücü olduğunu ve bu siyasi gücün de Türkiye'nin en önemli kazanımlarından birisi olduğunu ortaya koyuyor' diye konuştu.

'MİLLETÇE SÜRECİ SAHİPLENDİĞİMİZİ NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYACAĞIZ'

Elde edilen başarının tüm Türkiye'nin başarısı olduğunu kaydeden Kurtulmuş, 'Şimdi dikkatle, titizlikle bundan sonraki süreci takip edeceğiz ve milletçe bu süreci sahiplendiğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Ayrıca medyanın da bu sürecin başından itibaren çok olumlu bir katkısı oldu. Zaman zaman maksadını aşan yorumların dışında medyanın büyük bir çoğunluğu bu sürece akıllı, izanla, insafla ve Türkiye için yapıcı görüşleri dile getirerek yaklaşmıştır. Diğer taraftan 468 kabul oyu çok nadir görülen bir şey, anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensüs ortaya çıkmaz. Fevkalade büyük bir meseledir ve bu sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. İnsanlar bu siyasi partilere destek vermeseydi milletvekilleri ve bağlı oldukları siyasi partiler gelip bu kadar büyük bir desteği ortaya koyamazlardı. Tarihi bir başarıdır, onun için çok önemsiyoruz. Bu aynı zamanda şunu da gösteriyor; Türkiye eğer iyi çalışılır, üzerinde titizlikle müzakere edilirse en zor meselesini bile ittifakla aşabilecek bir siyasi kudrete sahiptir' dedi.

Kurtulmuş, TBMM'de kurulacak İzleme Kurulu ile ilgili soruya ise sürecin tıkır tıkır işleyeceğini söyledi.

HAYIRLI UĞURLU OLSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise TBMM Genel Kurulu'nun çıkışında kanun teklifinin kabul edilmesine ilişkin, 'Hayırlı uğurlu olsun' dedi. (DHA)