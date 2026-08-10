Ayşenur DEMİRTAŞ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da tutuklanıp görevden uzaklaştırılan CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yerine başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Seda Dilber, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin desteğiyle Yeni Parti'ni adayına karşı seçimi kazanarak, belediye başkan vekili seçildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanıp, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde, başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimde Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir ve CHP'nin adayı Seda Dilber yarıştı. AK Parti ise aday çıkarmadı. Seçimin ilk turunda Yeni Parti adayı Mehmet Özdemir 18, CHP adayı Seda Dilber 11 oy aldı. 6 boş ve 6 çekimser oy kullanıldı. İkinci turda da Özdemir 18, Dilber 11 oy alırken, 8 boş ve 4 geçersiz oy kullanıldı. Üçüncü turda ise AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri CHP'nin adayı Seda Dilber'i destekledi. Dilber 22, Özdemir 19 oy aldı. Seçilme yeterliliğinin sağlanamaması üzerine yapılan son turda ise 41 oyun 21'ini Seda Dilber, 19'unu Mehmet Özdemir aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. CHP'nin adayı Seda Dilber, Etimesgut Belediye Başkan Vekili seçildi.

'BEŞİKÇİOĞLU'NUN EMANETİ EMİN ELLERDE'

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Etimesgut Belediye Başkan Vekili seçilen Seda Dilber'i tebrik etti. Paylaşımda, 'Etimesgut'ta demokrasi ve halkın iradesi kazandı. Etimesgut Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilen Sayın Seda Dilber'i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Etimesgutluların sandıkta ortaya koyduğu iradeyi koruyarak, Etimesgut'a hizmet etmeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Erdal Beşikcioğlu'nun emaneti emin ellerde' ifadelerini kullandı. (DHA)