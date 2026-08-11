BULGARİSTAN, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Türkiye'de İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle amansız bir mücadele yürütüyoruz. Yeni nesil suç örgütleri artık geldiğimiz noktada yeni nesil terör örgütlerine dönüşmüş durumdadır' dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'ı ziyaret etti. Başkent Sofya'da Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile bir araya gelen Bakan Çiftçi, mevkidaşıyla baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmelerin ardından Polis Akademisi Başkanlığı ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığı arasında Eğitim ve Akademik İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Bakan Çiftçi ve Bakan Demerdzhiev, imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleri ile mücadele ile ilgili balkanlardan mesaj verdi. Mevkidaşı Ivan Demerdzhiev ile yeni nesil çetelerle ortak mücadele vurgusu yaptı.

Bakan Çiftçi ile Bulgaristan İçişleri Bakanı Demerdzhiev arasında gerçekleştirilen görüşmede güvenlik iş birliği, kaçakçılık, organize suçlar ve terörle mücadele, düzensiz göç yönetimi, sınır güvenliği ve sınır kapılarındaki geçişler başta olmak üzere iki bakanlığın görev alanına giren konular ele alındı. Yaz aylarında sınır kapılarında oluşan yoğunluk sebebiyle vatandaşların geçişlerinin daha hızlı ve konforlu şekilde gerçekleştirilmesine yönelik atılabilecek ortak adımlar da görüşmelerde değerlendirildi.

'YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİYLE AMANSIZ BİR MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ'

Görüşmelerde ele alınan konuların başında sınır aşan suçlarla mücadelenin geldiğini belirten Bakan Çiftçi, 'Türkiye'de İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle amansız bir mücadele yürütüyoruz. Yeni nesil suç örgütleri artık geldiğimiz noktada yeni nesil terör örgütlerine dönüşmüş durumdadır' ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleri ve terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile Bulgaristan'ın ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, 'Yeni nesil suç örgütleriyle ve terör örgütleriyle mücadele etmek için hem Türkiye'nin hem Bulgaristan'ın komşu olarak aynı coğrafyayı ve aynı sınırı paylaşan ülkeler olarak iş ve güç birliği yapması gerektiğini değerlendiriyoruz. Çünkü biz Türkiye olarak kendi güvenliğimizi komşularımızın güvenliğinden de bağımsız değerlendirmiyoruz' diye konuştu.

89 KİŞİNİN İADESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bölgenin huzuru ve güvenliği için Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yürütülecek iş birliğinin kıymetli olduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, 'Bugüne kadar yeni nesil suç örgütleri başta olmak üzere ülkemiz tarafından aranan 89 kişinin iadesini gerçekleştirdiler. 19 kişinin daha iadesi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Ben bu konuda da gerekli yardımları ve destekleri sağlayacaklarına inanıyorum' açıklamasında bulundu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bakan Çiftçi, görüşmelerde ele alınan önemli başlıklardan birinin de uyuşturucuyla mücadele olduğunu kaydederek, 'Hem yeni nesil suç örgütleriyle mücadele hem de uyuşturucuyla mücadele konusunda Bulgaristan İçişleri Bakanlığının desteklerini önemsiyoruz' dedi.

Bu alanda atılacak adımların iki ülkenin de menfaatine olacağını aktaran Bakan Çiftçi, 'Bu durum, ülkelerimiz arasındaki güvenlik iş birliğini bir tercih olarak değil, bir zorunluluk olarak ortaya çıkarmaktadır' ifadesini kullandı.

ÜÇLÜ MEKANİZMANIN SOMUT FAYDALARI GÖRÜLÜYOR

Bakan Çiftçi, Bulgaristan makamlarıyla iş birliğinde önemli hususlardan birinin de üçlü mekanizma çerçevesinde yürütülen toplantılar olduğunu vurgulayarak, '29 Nisan 2026'da Atina'da gerçekleştirdiğimiz üçlü mekanizmanın da somut faydalarını hep birlikte görüyoruz' diye konuştu.

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki iş birliği neticesinde düzensiz göçmen sayısında önemli azalma olduğunu belirten Bakan Çiftçi, 'Geri itmelerde de yüzde 97 oranında düşüş olduğunu görüyoruz. Bütün bu çalışmalar neticesinde Türkiye artık düzensiz göçün bir hedefi olmaktan çıkmış ve rota başka noktalara kaymıştır' açıklamasında bulundu.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İLE BULGARİSTAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Bakan Çiftçi, görüşmelerde ele alınan bir diğer başlığın Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile Polis Akademisi Başkanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev arasında ortaya konulan ortak irade doğrultusunda iş birliğini her alana yaymak istediklerini bildirdi. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için ortak çalışmaya devam edileceğini kaydeden Bakan Çiftçi, 'Ortaya koymuş olduğumuz iradenin sadece ülkelerimizin değil, tüm bölgemizin huzuruna hizmet edeceğine inanıyorum' dedi.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev'i Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyacağını vurgulayan Bakan Çiftçi, davetini yineledi ve ziyaretin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakanı Çiftçi'nin, Bulgaristan İçişleri Bakanı Demerdzhiev ile görüşmesinden görüntüler.