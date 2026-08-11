Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 'Türkiye, gerçekten ayağındaki prangaları çözüp atmak suretiyle gücüne güç katacaktır. Bu kanuni düzenleme ve bu projeyle ilgili yapılanlara bağlantılı olarak şehitlerimizi muazzep edecek, gazilerimizi üzecek hiçbir tasarruf asla söz konusu değildir' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin 25'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Rize İl Başkanlığı'nın düzenlediği programa katıldı. Burada partililere seslenen Yazıcı, TBMM Genel Kurulu'nda, kabul edilen, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, 'Türkiye, gerçekten ayağındaki prangaları çözüp atmak suretiyle, gücüne güç katacaktır. Bunun için de kardeşliğimizi pekiştirmek suretiyle; 45-50 yıldır bu ülkeye musallat olmuş terör örgütünün faaliyetlerini sonlandırıp, silah teslimini sağlamak amacıyla kamuoyuyla paylaştığımız 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' vizyonu doğrultusunda Meclis'e sevk edilen yasa teklifi, büyük bir çoğunlukla, kabul edilmiş ve yasalaşmıştır. İnşallah birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe girecektir. Bu kanuni düzenleme ve bu projeyle ilgili yapılanlara bağlantılı olarak; şehitlerimizi muazzep edecek, gazilerimizi üzecek hiçbir tasarruf asla söz konusu değildir. Bize pranga gibi yapışmış, bir taraftan insanımızın hayatını ve yaşam alanını tehdit eden bu faaliyetleri sonlandırmak; diğer taraftan da bunlarla mücadele etmek için bu milletin kaynağının harcanmamasını sağlamak, toplum açısından büyük bir kazanımdır. İnşallah geri dönülmez bir noktada bu sorunu da sona erdirdiğimizde, Türkiye gücüne güç katacak ve bölgemizin de terörsüz hale gelmesiyle daha adil ve daha güçlü bir dünyanın anahtarını teşkil edecektir' ifadelerini kullandı. (DHA)