'İNŞALLAH KISA SÜREDE ARAMIZA DÖNECEK'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Çeber, Meriç'in yoğun bakımda ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Uygun görülmesi halinde Meriç'in doktorlar tarafından uyandırılacağını ifade eden Vali Çeber, 'Ameliyattan sonra bizi ve hekimlerimizi tereddüde düşürecek herhangi bir gelişme de olmadı. Dolayısıyla süreç iyi gidiyor. İnşallah çok kısa zamanda toparlayacak. Zaten ameliyatını da gastro alanında uzmanlaşmış genel cerrahlarımız yaptı. Dolayısıyla Gaziantep olarak sağlık anlamında gerçekten çok iyi durumdayız. Hem hekimlerimiz hem şehir hastanemiz hem cihazlarımız gerçekten hepsi en ileri düzeyde. Onun da rahatlığını yaşadık. Aile de bugün daha moralli. İnşallah sayın vekilimiz de çok kısa bir sürede tekrar sağlıkla aramıza dönecek' ifadelerini kullandı.

'YAKALANACAĞINI ANLAYINCA TESLİM OLDU'

Vali Çeber, şüpheli Seydi Ahmet K.'nin yakalanacağından emin olduktan sonra emniyete giderek teslim olduğunu belirtti. Vali Çeber, 'Emniyetimiz, Tuncay müdürün koordinasyonunda araçtan indiği alanda o kadar yoğun bir baskı uyguladı ki, onu tabii teknik olarak detayları var ama tamamen yakalanacağından emin olduktan sonra geldi ve teslim oldu. Olayı anlattı ve ifadesini de verdi' dedi.

'İLÇE BAŞKANLIĞI UYGUN GÖRÜLMEMİŞ'

Şüphelinin yeni partisinde ilçe başkanlığının uygun görülmediğini belirten Vali Çeber, 'Bir partinin ilçe başkanı, sayın vekilimiz de o partinin milletvekili. Sonra sayın vekilimiz partisinden ayrıldıktan sonra bu şahıs da istifa ediyor ve yeniden yeni partisinde ilçe başkanı olmak istiyor ama tabii siyasettir, sanıyorum ilçe başkanlığı uygun görülmüyor. Bunun üzerine karşılıklı bir tartışmalar oluyor ve onun sonucunda da dünkü olay gerçekleşiyor' ifadelerini kullandı.

ALKOLLÜYMÜŞ

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç bölgeye gelince şüphelinin bıçakla aşağı indiğini belirten Vali Çeber, 'Şahıs dün itibariyle olayın gerçekleştiği an itibarıyla o saatlerde evinde olduğunu, alkol aldığını ve daha sonra sayın vekilin oraya geldiği anda da evden olayda kullanılan bıçağı alarak indiğini ifade etti' diye konuştu.

Çeber, Meriç'in olaydan kısa bir süre şoför ve korumasına izin verdiğini, mahalle ziyaretlerine tek başına devam ettiği esnada saldırının gerçekleştiğini dile getirdi.

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)

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