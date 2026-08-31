Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-TEKİRDAĞ'da 2022 yılında coğrafi işaret alan Tekirdağ soğanında hasat başladı. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, '2026 yılında Tekirdağ genelinde yaklaşık 4 bin 400 dekar alanda soğan ekimi gerçekleştirildi. Bu alanlardan yaklaşık 5 bin 700 ton ürün elde edilmesini bekliyoruz' dedi.

Kentte 21 Eylül 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan menşe adı türünde coğrafi işaretle tescillenen Tekirdağ soğanı için hasat mesaisi başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesi'nde Tekirdağ soğanı üretimi yapan Sacit Vardas'ı ziyaret ederek hasat süreci hakkında bilgi aldı. Vardas, Tekirdağ soğanının coğrafi işaretle birlikte Türkiye genelinde bir marka olma yolunda ilerlediğini belirterek, 'Yaptığımız iş soğan ama Tekirdağ soğanı. Geçen yıllarda aldığımız coğrafi işaretle artık Türkiye'nin duyması gereken bir marka olma yolunda giden üründür. Bizim soğanımızın bir özelliği, üretim şeklidir. Bu 3 yıllık bir döngüde üretilen bir soğandır. İlk yıl kara tohum, ikinci yıl arpacık, üçüncü yılda normal baş soğan olarak üretimimiz var' dedi.

'BİZİM HEDEFİMİZ DÜNYA'

Tekirdağ soğanının kaliteli bir çeşit olduğunu belirten Vardas, 'Tekirdağ soğanı iyi bir soğan. Restoran, köfteci, börekçi, yemekhanelerin kullandığı en aromatik, Brix olarak en güçlü ve lezzetli soğandır. Tekirdağ soğanı aynı zamanda yeşil soğan anacı olarak da kullanılmaktadır. Bu özelliğinden dolayı şu an Türkiye'nin yeşil soğan üreten tüm illerine bu soğandan sevk edilmektedir. Türkiye'nin bu işle uğraşan bütün illeri bizi biliyor ama bizim hedefimiz dünya. Dünya, bu kalitedeki malları daha fazla tercih ediyor. Tekirdağ soğanı olmazsa köfte olmaz, yemek olmaz, börek olmaz. İşin gerçeği bu. Şu an durumlar iyi, üretim güzel, sevkiyatlar güzel. Çok şükür, işimiz iyi' diye konuştu.

'3 AŞAMADA YETİŞİYOR'

Vardas, 'Üç aşamada yetişiyor. İlk aşama kara tohum dediğimiz olay. Soğan anacı ektiğimiz zaman kara tohum elde ediyoruz. Onu depoluyoruz, bir yıl sonra ektiğimiz zaman bu sefer kıska dediğimiz, arpacık dediğimiz olay gerçekleşiyor. Arpacık da yaklaşık 7-8 ay depolandıktan sonra bir yıl sonraki süreçte soğan olması için toprağa ekiliyor. Soğanımız olduktan sonra bunu depolama aşaması geliyor. Tekirdağ Soğanı, dayanıklı bir soğan. Yaklaşık 8 ay, 9 ay depolama şansı var. Bu özelliği de kıraç ve susuz arazide yetiştirildiğinden dolayı soğan etli ve sert oluyor, kendini de koruyor' dedi.

ÜRETMEK İSTEYENE TOHUM DESTEĞİ

Vardas, ihracat hedeflerinin Yunanistan ve Bulgaristan olduğunu söyleyerek, 'Türkiye'deki birçok ile, aracılara veya açık tarla yeşil soğan üreticilerine gönderiyoruz. Hedefimiz; şimdi Yunanistan, Bulgaristan oralara da ürün göndermek. Üretmek isteyen, bu işi yapmak isteyen tüm gençlere özellikle çiftçilere tohum desteğimiz, bilgi desteğimiz, üretim desteğimiz olur. Görüyorsunuz ekimi modernize ettik, makineyle çalışıyoruz' diye konuştu.

'ÇOK DAYANIKLI BİR SOĞAN ÇEŞİDİ'

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ise 'Bizim ilimizde, Tekirdağ soğanı sulanmıyor. Tekirdağ soğanı çok dayanıklı, özel bir soğan çeşididir. Kıraç ve susuz arazilerde yetişebilmesi, ürünün dayanıklılığını ve depolama süresini artıran önemli özelliklerinden bir tanesidir. Dekara ortalama verimimiz 1250 kilogram ile 2 bin 500 kilogram arasında değişiyor. Bu verim, toprağın yapısına ve organik madde durumuna göre farklılık gösterebiliyor. 2026 yılında Tekirdağ genelinde yaklaşık 4 bin 400 dekar alanda soğan ekimi gerçekleştirildi. Bu alanlardan yaklaşık 5 bin 700 ton ürün elde edilmesini bekliyoruz' dedi. (DHA)