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Erciyes 38 FK, 2026-27 sezonu öncesi hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde sürdürdü. 20 Temmuz'da Bolu'da kampa giren mavi-siyahlılar, kamptaki çalışmalarını tamamladı. 2'nci etap çalışmaları kapsamında Bolu'da güç depolayan Kayseri ekibi, geçen hafta 2 hazırlık maçı oynayarak kampı tamamladı. İç Anadolu ekibi ligin ilk haftasında karşılaşacağı Ağrı 1970 mücadelesinin hazırlıklarını da Bolu'da yaparak Ağrı'ya hareket edecek.

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