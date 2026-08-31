Samed Aydın SUN / KAYSERİ,(DHA)- 3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, yeni sezon hazırlıklarını kapsamında kampa girdiği Bolu'da hazırlıklarını tamamladı.
Erciyes 38 FK, 2026-27 sezonu öncesi hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde sürdürdü. 20 Temmuz'da Bolu'da kampa giren mavi-siyahlılar, kamptaki çalışmalarını tamamladı. 2'nci etap çalışmaları kapsamında Bolu'da güç depolayan Kayseri ekibi, geçen hafta 2 hazırlık maçı oynayarak kampı tamamladı. İç Anadolu ekibi ligin ilk haftasında karşılaşacağı Ağrı 1970 mücadelesinin hazırlıklarını da Bolu'da yaparak Ağrı'ya hareket edecek.
Kaynak: DHA