ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, D8 (Gelişen 8 Ülke) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Sohail Mahmood ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'D-8 Genel Sekreteri Sayın Sohail Mahmood'u Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde; Üreten Sağlık vizyonumuz, sağlık alanında ortak üretim imkanları, üretim süreçlerine yönelik fizibilite çalışmaları ve ülkeler arasında ortak bir sağlık ekosistemi oluşturulması konularını ele aldık. Sağlık alanında uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye ve ortak çalışmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Sohail Mahmood'a nazik ziyaretleri ve kıymetli görüşleri için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)