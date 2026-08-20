ANKARA, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin görüntüleri sanal medya hesabından paylaşarak, 'İstanbul'umuz Yarısı Bizden kampanyamızla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor' dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıran 'Yarısı Bizden' kampanyasını sürdürüyor. Kampanya kapsamında evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin TL'ye kadar hibe, 875 bin TL'ye kadar kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. İstanbul'da bugüne kadar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 384 bin 553 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. En çok talep alan ilçelerden biri de Zeytinburnu oldu. İlçede 515 riskli yapıda 5 bin 56 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılan kampanyadan bu tarihe kadar ev ve iş yerlerini riskli yapı olarak tespit ettiren tüm vatandaşlar faydalanabilecek.

3 SOKAKTA EŞ ZAMANLI DÖNÜŞÜM

Seyitnizam Mahallesi'nde 3 sokak eş zamanlı olarak kentsel dönüşüm sürecine girdi. Toplam 117 yapının bulunduğu bu sokaklarda 50 yapının dönüşümü tamamlandı, kalan 67 yapıdan karot alındı. Riskli yapı süreci tamamlanan 8 yapıda yıkım başladı. 67 yapı eş zamanlı Yarısı Bizden ile dönüşecek.

Seyitnizam Mahallesi'nden görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İstanbul'umuz Yarısı Bizden kampanyamızla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Burası 67 binanın aynı anda dönüştüğü Zeytinburnu'ndaki Seyitnizam Mahallesi' mesajını verdi.

'AMACIMIZ İSTANBUL'U DEPREME HAZIRLAMAK'

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Oğuzhan Çiftçi, Zeytinburnu'nda Yarısı Bizden desteğini alan 5 bini aşkın bağımsız bölüm bulunduğunu kaydetti. Çiftçi, 'Zeytinburnu şu an Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinden sonra 3'üncü sırada yer almakta. İstanbul deprem gerçeğiyle karşı karşıya. Yarısı Bizden de riski bertaraf etmek adına önemli bir fırsat. Bu konuda çok ciddi ivme kazanıldı. Sayın Bakanımızın da duyurduğu üzere Yarısı Bizden Kampanyası yıl sonu itibarıyla sona erecek. Yıl sonuna kadar riskli yapı onay sürecini tamamlayan tüm bağımsız bölümler bu kampanyadan faydalanabilecek. Buradan tüm vatandaşlarımızı bu kısıtlı süreyi verimli geçirmeye ve bu tarihi fırsatı kaçırmamaya davet ediyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak amacımız İstanbul'u depreme hazırlamak. Bunun için de gece gündüz çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz' dedi.

Mahalle sakinleri de daha önce deprem korkusu yaşadıklarını belirterek, depreme dayanıklı bir daireleri olacağı için mutlu olduklarını ifade etti. (DHA)