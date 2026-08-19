Zehra BAYKAL/ YALOVA, (DHA)- GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Yalova semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirerek gökyüzünü renklendirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Ağustos 1929 tarihinde Yalova'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteriyi izlemek isteyen çok sayıda vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelirken, il protokolü de gösteriyi meydandan takip etti. Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki nefes kesen hareketleri, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Gösterinin en dikkat çekici anlarından biri ise Türk Yıldızları'nın gökyüzüne kalp şekli çizmesi oldu. Uçakların ardından gökyüzüne bırakılan kırmızı ve beyaz dumanlar, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Türk bayrağının renklerini taşıyan dumanlarla süslenen gökyüzü, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Meydanda toplanan vatandaşların yanı sıra çevredeki binaların balkon ve çatılarından da gösteriyi izleyenler, Türk Yıldızları'nın uçuşunu cep telefonlarıyla kaydederek o anları ölümsüzleştirdi. Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 97'nci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen gösteri uçuşu, kent semalarında görsel şölen oluştururken, vatandaşlara da unutulmaz anlar yaşattı. (DHA)