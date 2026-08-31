Gülseren KARAPINAR-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL,(DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler Türkiye, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı öncesi ikili görüşmelerine devam ediyor. Bakan Güler bu kapsamda Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı öncesinde görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı öncesi Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile görüştü. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. (DHA)