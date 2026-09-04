İpek KALAY/DEMİRCİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesinde badem hasadı başladı. İlçede bu yıl 14 bin dekar alanda 395 bin ağaçtan 625 ton badem rekoltesi elde edilmesi bekleniyor.

Kiraz, hünnap, ceviz ve kestane üretimiyle öne çıkan Manisa'nın Demirci ilçesinde, son yıllarda yapılan tarımsal yatırımlarla badem üretimi de arttı. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte üreticiler, sabahın erken saatlerinde tarlalarına giderek hasada başladı. Sırık ve silkme makineleriyle ağaçlardan dökülen bademler, ağaçların altına serilen örtülerden toplanarak çuvallarla traktörlere taşınıyor. Elle veya makinelerle dış yeşil kabuğundan ayrılan bademler, açık havada yaklaşık 4-5 gün güneşte kurutuluyor. Kuruyan ürünlerin içleri çıkarıldıktan sonra satışa hazır hale getiriliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ilçede badem üretiminin her geçen yıl arttığını belirtip, 'İlçemizde badem üretimi her geçen yıl artıyor. 1 bin 185 badem üreticimiz ile 14 bin dekar alanda 395 bin ağaçla 625 ton badem rekoltesi beklentimiz mevcut. Hedefimiz badem rekoltesini gelecek yıllarda 800 tona ulaştırmak' dedi.

'DON VURAN SEZONUN ARDINDAN YÜZLER GÜLDÜ'

Demirci'nin Mezitler Mahallesi'nde 19 yıldır badem üreticiliği yapan Muammer Kundakçı ise bu yılki verimden memnun olduklarını söyledi. Üretime 2007 yılında başladığını belirten Kundakçı, 'Yaklaşık 30 dönüm arazide 800 ağaç ile badem üreticiliği yapmaktayım. Arazimin 20 dönümünde Nonpareil ve Texas; 10 dönümünde ise Ferragnes ve Ferraduel cinsi badem bulunuyor. Hasada ağustosun 15'i gibi başlayıp 10 günde tamamlıyoruz. Şu anda Nonpareil türünü bitirdik. Topladığımız bademleri güneşe serip 5 gün kuruttuktan sonra kabuğundan ayırarak satışa hazır hale getiriyoruz. Geçen yıl yaşanan don olayından dolayı meyve alamamış, sıfır çekmiştik. Bu sene çok şükür mahsul güzel, arazimden 3-4 ton civarı rekolte bekliyorum' ifadelerini kullandı.

Badem ağacının bakımının yıl boyunca sürdüğünü belirten Kundakçı, 'Hasat sonrası bor ve çinko ağırlıklı gübreleme yapıyoruz. Yaprakların yüzde 80'i dökülünce ve şubat sonuna doğru bordo bulamacı uyguluyoruz. Kışın taban gübresi, şubat ve mart aylarında üst gübreleme, çiçek döneminde ise mantar ilacı kullanarak ağaçlarımızın bakımını eksiksiz sürdürüyoruz' diye konuştu. (DHA)