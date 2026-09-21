Özgür EREN- Altunay TUGA / İSTANBUL, (DHA)- BAHÇELİEVLER Basın Ekspreste yolun karşısına geçmeye çalışan kadına servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan kadın ambulans ile hastaneye götürülürken yoğun trafik oluştu.

Kaza, Basın Ekspres yolunda Bakırköy İstikameti Kuyumcukent Kavşağında öğlen saatlerinde meydana geldi. İddialara göre yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşlarındaki kadına servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kadın, ambulansla hastaneye götürüldü. Kazada yolun bir şeridi trafiğe kapanırken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolu Bakırköy İstikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.