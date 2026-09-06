Oğuzhan BOYSAN/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. (35), jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlattı. Bu kapsamda 'herkesin girebileceği şekilde bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan 3 ayrı arama kaydı bulunan ve hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A.'nın Söke'de olduğu belirlendi. U.A., jandarma ekipleri tarafından dün yapılan operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A, tutuklandı. (DHA)