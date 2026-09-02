ANKARA, (DHA)- ASELSAN'ın geliştirdiği TOLUN Derin Taarruz Mühimmat Ailesi, BAYRAKTAR AKINCI'dan gerçekleştirilen atış testlerinde farklı hedefleri tam isabetle vurdu.

1 Eylül'de Konya Karapınar Atış Test Poligonunda 15'ten fazla ülkenin askeri yetkililerinin katılımlarıyla Güdüm Sistemleri Uluslararası Demo Faaliyeti icra edildi. Demo faaliyetinde TOLUN Derin Taarruz Mühimmat Ailesinde sırasıyla; Çarpma Tapası ve Parçacık Etkili Harp Başlıklı TOLUN I, Yaklaşım Sensörü ve Parçacık Etkili Harp Başlıklı TOLUN F mühimmatı ile Programlanabilir Zaman Ayarlı Tapa ve Delici Harp Başlıklı TOLUN P mühimmat atışı gerçekleştirildi.

TOLUN I ÇARPMA TAPASI, PARÇACIK ETKİLİ HARP BAŞLIĞI

Çarpma Tapası ve Parçacık Etkili Harp Başlıklı TOLUN I mühimmatı konteyner hedefe tam isabet kaydetti. Hassas vuruş yeteneği ve parçacık etkili harp başlığı tasarımı ile sabit ve hareketli hedeflere karşı etkin bir şekilde kullanılıyor.

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

'TOLUN F mühimmatı ile etrafında personel bulunan Zırhlı Personel Taşıma aracına atış gerçekleştirildi. TOLUN F, hedef üzerindeki tahribat gücünü en üst düzeye çıkarabilmek için, kokpitten programlanabilir, zaman ayarlı güvenilir elektronik tapasını ve mühimmat hedefe çarpmadan önce belirli bir mesafeden harp başlığını patlatmaya olanak sağlayan yaklaşım sensörünü de içeriyor. GPS aldatmasına karşı dayanıklı yazılım özelliğiyle dikkat çeken TOLUN F'nin seçilebilir vuruş açısı bulunuyor.

'ASELSAN TOLUN P mühimmatı iki katlı beton bina hedefine atıldı. TOLUN P, delici harp başlığı tasarımı ve özel şekle sahip delici burun yapısı ile iki kat betonu delerek programlanabilir zaman ayarlı tapası ile hedeflenen katmandaki unsurları imha etti. ASELSAN tarafından geliştirilen ASAF-Sert Hedef Tapasına sahip TOLUN P mühimmatı güçlendirilmiş beton hedeflere karşı etkinliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

'TOLUN Derin Taarruz Mühimmat Ailesi, ASELSAN'ın geliştirdiği SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı aracılığıyla hava platformlarına çoklu sayıda yüklenebiliyor. TOLUN, tek sortide tek veya çoklu hedeflere karşı eş zamanlı angajman sağlayabiliyor. TOLUN, gece ve gündüz, farklı hava şartlarında görev yapabiliyor.'