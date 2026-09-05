'8'İNCİ SINIFTA DA OKUL ÇANTASIYLA KENDİNİ BOĞMAYA ÇALIŞMIŞTI'

Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu 10 kişinin ölmesi, 15 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Mersinli'nin savunmalarının ardından aileler dinlendi. Aileler, çocuklarının ölümünde anne ve babanın da sorumlu olduğunu belirterek şikayetçi olduklarını söylerken, annenin de olası kasttan yargılanmasını talep ettiler.

Daha sonra tanıklar dinlendi. Okulun rehber öğretmeni E.İ, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin psikolojik sorunları olduğunu, bunu da aileye söylediklerini belirterek, '7'nci sınıfta özellikle arkadaşlık kurma ilişkilerinde sorun yaşıyordu. Bu konuda kendisiyle görüştüm. Sonra aileyle görüştüm, çocuğun psikolog tavsiye almasını istedim. 8'inci sınıfta da okul çantasıyla boğazını sıkmıştı, kendini boğmaya çalışmıştı. Bu durumu kendisine sordum, bana dersten sıkıldığını söylemişti. Bu durumu aileye bildirdim, sorunlarını anlattım. Teknolojiden uzak durması gerektiğini bildirdim. Aile, bana emniyet ve özel psikoloğa gittiklerini ilettiler. Aras, bana genelde ağlama krizleriyle geliyordu. Arkadaş ilişkilerinde çok yalnız kalıyordu, bu da gün geçtikçe artıyordu' dedi.

'BABASI GELDİĞİNDE BAŞMÜFETTİŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİ, BEN DE HEKİM OLDUĞUMU SÖYLEDİM'

İsa Aras Mersinli'nin okuldayken baygınlık geçirmesi sonucu götürüldüğü KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Mersinli ile ilgilenen Doktor N.E.S. de, EKG çekilirken İsa Aras Mersinli'nin kollarında çizikler olduğunu fark ettiğini söyledi. Çizikleri sorunca Mersinli'nin dün gece yaptığını, bazı zamanlar canı sıkıldığında kendisine kalemtıraş ile zarar verdiğini söylediğini dile getiren N.E.S., 'Daha sonra adli vaka açılması yönünde talimat verip çocuk psikiyatra sevk ettim. Ardından çocuk psikiyatristi geldi, onun beyanları ve benim gözlemlerimle adli vaka dosyasını tamamladım. Veli gelmeden taburcu etmeyeceğimi söyledim ve velisi gelince taburcu ettim. Babası geldiğinde başmüfettiş olduğunu söyledi, ben de hekim olduğumu söylediğimde 'Canın sağ olsun' dedi' ifadelerini kullandı.

ANNE TAHLİYE EDİLDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. 16 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti oy birliği ile baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına, oy çokluğu ile anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar verip davayı 4 Aralık'a erteledi.

AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme başkanın açıkladığı karar, çocuklarını kaybeden aileler tarafından tepkiyle karşılandı ve adliye koridorlarında 'Hak, hukuk, adalet' sloganı atarak dışarı çıktılar. Aileler, 16 saat sonunda böyle bir kararın çıkmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

'BU KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Aileler adına açıklama yapan avukat Özcan Kara, tahliye kararına itiraz edip reddi hakim talebinde bulunacaklarını belirterek şunları söyledi:

'Maalesef Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, tarafsızlığını, adil yargılama hakkını burada ihlal etmiş ve caninin annesi Peyman Pınar Mersinli'nin oy çokluğuyla tahliyesine karar vermiştir. Bu karar, derhal Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bizim talebimizle itiraz edilecektir. Üye hakimlerin, muhalif üye hakim dışında diğerleri için de reddi hakim talebinde bulunacağız. Tarafsızlıklarını kaybettiğini düşünüyoruz. Bu kadar ihmaller zincirine neden olmuş birinin, bu aşamada tahliyesi hukuk skandalıdır. Bir ay önce tensip zaptında aynı başkan tutukluluğunun devamı görüşü vermişken, bir ay sonra ne değişmiştir? Hatta bu yargılamada ihmaller zinciri daha fazlasıyla ortaya çıkmıştır, annenin de ihmali ortaya çıkmıştır. Bu ihmaller zincirinde bu tahliye kararı hukuk skandalıdır. Biz yarın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek bu karara itiraz edeceğiz ve 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden Peyman Pınar Mersinli'nin tutuklanmasını talep edeceğiz.'