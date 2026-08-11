DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Antalya Havalimanı temmuz ayında 4,8 milyonu dış hatlar olmak üzere toplam 5,5 milyon yolcu sayısını aştı. Ocak- temmuz dönemindeki yolcu trafiği ise 19,2 milyon kişi oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı DHMİ Genel Müdürlüğü'nce Uluslararası Antalya Havalimanı, temmuz ayı sonu yolcu ve uçak trafiği ile yük istatistik verileri açıklandı. Temmuz ayında Antalya Havalimanı'nda toplam 5 milyon 555 bin 485 yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayındaki 5,5 milyonu aşkın yolcu sayısının 733 bin 437'si iç hat yolculardan, 4 milyon 822 bin 48'i dış hat yolculardan oluştu.

UÇAK SAYISI 30 BİNİ AŞTI

Temmuz ayında Antalya Havalimanı'na iniş- kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 134, dış hatlarda 26 bin 694 olmak üzere toplamda 30 bin 828'e ulaştı. Yük trafiği ise temmuz ayında toplamda 66 bin 18 ton oldu.

19,2 MİLYON YOLCU, 113 BİNİ AŞKIN UÇAK

DHMİ Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı ocak- temmuz ayları arasındaki 7 aylık toplam süreçteki verilerine göre ise 2026 yılı temmuz ayı sonu itibarıyla bu sene Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 19 milyon 209 bin 979 kişi olarak gerçekleşti. Bu yıl temmuz sonu itibarıyla Antalya Havalimanı'na iniş- kalkış yapan uçak sayısı 113 bin 664'e olarak gerçekleşti. Kargo, posta ve bagaj şeklinde yük trafiği ise 230 bin 452 ton oldu. (DHA)

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Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-