ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, sanal medyada geniş yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki yıllarda BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği hitaplarda olduğu gibi bu yılki konuşmasında da küresel adaletsizliklere dikkati çekerek daha adil bir düzen çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki 16'ncı hitabı, sanal medya platformlarında da yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, konuşmaya ilişkin paylaşımlarında 'Adaletin Sesi Erdoğan', 'ErdoganTheVoiceOfJustice' ve 'Dünya Beşten Büyüktür' etiketlerini kullandı. Söz konusu etiketlerle yüz binlerce paylaşım yapıldı. 'Adaletin Sesi Erdoğan', 'ErdoganTheVoiceOfJustice' ve 'Dünya Beşten Büyüktür' etiketleri kısa sürede Türkiye ve dünya gündeminde ilk sıraya yükseldi. Erdoğan'ın konuşmasında verdiği kritik mesajları, sanal medya kullanıcılarının paylaşımlarında öne çıktı. Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki hitabı, farklı ülkelerden kullanıcıların da paylaşımlarıyla dijital platformlarda küresel ölçekte gündem oldu. (DHA)