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Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Vefat eden Çekmeköy kurucu Belediye Başkanı Sayın Sıddık Eraslan'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)

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