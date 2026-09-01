Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde bir evin bahçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin ortasında kalan bir kaplumbağa ekipler tarafından kurtarıldı.

Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde saat 14.00 sıralarında Yüce A.'ya ait evin bahçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılıp, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Mudurnu Orman İşletme Şefliğinden ekipler sevk edildi. Köylüler de su tankerleriyle yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin ve köylülerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında alevlerin ortasında kalan bir kaplumbağa ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)