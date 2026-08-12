MERSİN, (DHA) - AKKUYU Nükleer A.Ş., Rus ve Türk öğrencileri Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Türk uzmanlarıyla bir araya getirdi. Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Silifke Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Katılımcılar nükleer sektördeki meslekleri tanıdı, genç mühendislerin kariyer olanakları hakkında bilgi edindi ve Gençlik Merkezi'nin çevre düzenlemesine yönelik çalışmaları birlikte gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Akkuyu NGS çalışanlarının çocuklarının eğitim gördüğü okuldan 'Rosatom Gençleri' hareketinin girişimlerine katılan lise öğrencileri, Silifke Gençlik Merkezi'nin spor ve sanat kurslarına katılan gençler, Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları olan Türk uzmanlar ve Akkuyu NGS Gençlik Konseyi temsilcileri de katıldı.

Programın öne çıkan bölümlerinden biri, katılımcılar ile Akkuyu NGS uzmanları arasında gerçekleştirilen açık diyalog oldu. Akkuyu NGS kimya bölümü, dekontaminasyon bölümü, radyoaktif atık ve kullanılmış nükleer yakıt yönetimi bölümü ile güvenlik sağlama denetimi ve kontrolü biriminde görev yapan çalışanlar öğrencilerle bir araya geldi. Genç nükleer enerji uzmanları, mühendislik alanlarını seçme nedenlerini, nükleer enerji sektöründe meslek hayatlarına nasıl başladıklarını ve bir nükleer güç santralinde çalışmak için hangi bilgi ve becerilere ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Öğrenciler uzmanlara eğitim, meslek hayatındaki ilk adımlar ve büyük ölçekli uluslararası bir projede çalışma hakkında sorular yöneltti.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Nükleer sektörde işine gerçekten tutkuyla bağlı profesyoneller çalışıyor. Birçok kişi bu sektörde kariyer yapmayı bilinçli olarak tercih ediyor, çoğu zaman anne ve babalarının mesleki yolunu devam ettirerek nükleer enerji sektöründeki aile geleneklerini sürdürüyor. Nükleer sektör kuruluşlarının bulunduğu bölgelerde gençlerin mühendislik mesleklerine ilgisi daha üniversiteye başlamadan önce oluşuyor. Nükleer güç santrali uzmanlarıyla doğrudan konuşma, onların mesleki yolculuklarını öğrenme ve bir NGS'de ihtiyaç duyulan bilgi alanlarının ne kadar çeşitli olduğunu görme fırsatı, öğrencilerin gelecekteki uzmanlık alanlarını seçerken daha bilinçli hareket etmelerine yardımcı oluyor. Bir NGS'nin tüm aşamaları kapsayan yaşam döngüsü yüz yılı aşkın bir süreyi kapsıyor. Bu nedenle nükleer enerji uzmanlarının bilgi, deneyim ve mesleki geleneklerini gelecek nesillere bugünden aktarmamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS Gençlik Konseyi Başkanı Nina Zharicheva, katılımcılara genç çalışanların mesleki gelişim olanaklarını anlattı. Buluşmanın uygulamalı bölümünü de Rus ve Türk katılımcılar birlikte gerçekleştirdi. Karma ekipler Gençlik Merkezi'nin bahçesindeki bankları boyadı ve karşılıklı saygının, bölgenin gelişimi için iş birliği yapma isteğinin simgesi olarak bir 'Dostluk Ağacı' dikti. Programın sonunda öğrenciler ve genç uzmanlar takım halinde düzenlenen sportif oyunlara katıldı.