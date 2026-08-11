Koray ÜNLÜ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütlerine yönelik operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. Banka hesaplarında 13 milyar liralık işlem hacmi olduğu ve suç gelirlerini akladığı belirlenen şüphelilerden 37'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu, yurt dışı bahis siteleri üzerinden toplam 12 milyar 976 milyon 499 bin 349 lira 68 kuruş işlem hacmiyle yasa dışı bahis faaliyeti yürüttüğü ve elde edilen suç gelirlerini akladığı değerlendirilen şüphelilere yönelik 3 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 5 taşınmaz ve 24 araca savcılık talimatıyla el konuldu, banka ve kripto hesaplarına da bloke uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 17'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)