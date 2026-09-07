KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Düzce'de, TIR ile patpatın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin kimlikleri belli oldu. Kazada, Şanlıurfa'dan fındık toplamak için Düzce'ye gelen Perçin Dayan, Lütfü Demir, Masum Demir ve patpat sürücüsü Hasan Cumhur öldü. Yaralılar, Sultan D., Sevim D., Diyar D., Süleyman D., Fatma D., Yusuf D. Ayşegül D. Suna D. Mete K.'nin tedavisi ise kentteki hastanelerde sürüyor. Düzce Valisi Mehmet Makas, hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret edip, son durumlarıyla ilgili bilgi aldı. (DHA)

Musa KESKİN/ DÜZCE, (DHA)