Emre KURT/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta 2 eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 262 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ve 10 kilo 200 gram kristal metamfetamin olmak üzere toplam 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda 22 Eylül'de Esenyurt'ta 2 eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda 262 kilo 250 gram sıvı metamfetamin, 10 kilo 200 gram kristal metamfetamin, 34 litre 450 gram aseton ve 1 kilo katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda toplam 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)