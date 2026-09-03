BAKAN URALOĞLU TRAMVAY HATTI TÖREN ATMA TÖRENİNE KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları Samsun Çalıştayı Sonuç Konferansı'nın ardından Samsun Şehir Hastanesi - Eğitim Araştırma Hastanesi Tramvay Hattı temel atma törenine katıldı. Şehir Hastanesi kampüsünde düzenlenen temel atma törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, 'Büyük metropoller, milyonlarca insanın hayat ritmini, ticaret akışını, üretim gücünü ve ekonomik nabzını tek bir bedende birleştiren dev canlılar gibidir. Kent içi raylı sistemler de bu yaşayan sistemin en kritik ve vazgeçilmez parçasıdır. Raylı sistemler, yalnızca yolcu taşıyan bir ulaşım modu olmanın çok ötesinde; modern şehirlerin sürdürülebilir büyümesinin, dengeli gelişiminin ve geleceğe dönük vizyonunun temel direkleridir. Trafik keşmekeşini ortadan kaldırarak insanlara zamanlarını geri verir. Çevreye duyarlı teknolojileriyle hava kirliliğini önemli ölçüde azaltır, karbon ayak izini küçültür ve çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı daha temiz bir doğaya katkı sağlar. Yeni hatlar ve istasyonlar, dokunduğu her bölgenin ekonomik canlılığını yükseltir; gayrimenkul değerlerini artırır, yeni istihdam alanları oluşturur ve ticareti canlandırır. Özetle, raylı sistemler; hız, güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik ekseninde, 21'inci yüzyıl şehirlerinin olmazsa olmaz altyapısıdır' dedi.

Bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir yanında kent içi raylı sistem yatırımlarının aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, 'Ülkemizde 1058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini Bakanlık olarak biz inşa ettik. Şu anda yapım aşamasında bugün başladığımız Samsun Hattımızla birlikte 145,2 km hatta çalışmalarımız devam ediyor. Planlama aşamasında ise 253 km hattımız bulunuyor. İnşallah yakın zamanlarda İstanbul'da Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı, Bursa'da da Emek -Şehir Hastanesi Metro Hattı, Kocaeli'de de Gebze - Darıca Metro hattımızın açılışını yapacağız' diye konuştu.

'HİÇ ÜMİT ETMEYİN'

Samsun'un raylı sistemdeki gelişiminin kent içi yatırımlarla sınırlı olmadığını ifade eden Bakan Uraloğlu, 'Samsun'un raylı sistemdeki yükselişi kent içiyle sınırlı değildir. Samsun'u hızlı tren konforuyla tanıştıracak 293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabı olan 120 kilometrelik Kırıkkale (Delice)-Çorum kesiminin yapımına başladık. Geçtiğimiz nisanda hattın devamında Havza'ya uzanan Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin ihalesini de gerçekleştirdik. Havza- Samsun arası 70 kilometrelik kesimin de 2027 yılı yatırım programına alınması için çalışmalara başladık. Yani raylar adım adım Havza'ya, oradan Samsun'a yürüyecek. İsim verip de insanları gündeme getirmek istemiyorum. Muhalefetin birinin lideri gelmiş Çorum'da demiş ki, 'bunların başlattığı hızlı trenin açılışını biz yapacağız' Allah'ımız da bize nasip edecek inşallah. Hiç ümit etmeyin' dedi.

'ANKARA-SAMSUN 2,5 SAATE İNECEK'

Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki ulaşımın 2,5 saate düşeceğini belirten Uraloğlu, 'Ankara merkezli bakıldığında bu hat, Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren yolcu taşımacılığı projesidir. Tamamlandığında Ankara-Samsun arası 2,5 saate inecek; yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak. Samsun Limanı'nı Mersin Limanı'na bağlayan bu koridor, Karadeniz'i Akdeniz üzerinden dünyaya açacak; boğazlar üzerindeki yükü hafifletecek, ülkemizi küresel ticarette daha güçlü bir lojistik merkeze dönüştürecektir. Hattın devamındaki 509 kilometrelik Samsun-Sarp Demiryolu da gündemimizdedir. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde Samsun üzerinden Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı kurmuş olacağız' diye konuştu.

Temel atma törenin ardından Bakan Uraloğlu, Samsun Batı Çevreyolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden brifing aldı.

Gökhan İÇKİLLİ- Berkay YILDIZ/ SAMSUN, (DHA)-