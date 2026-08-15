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Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaza, Feke ilçesi Tapan-Kozan kara yolu Tokmanaklı mevkisinde meydana geldi. Hamdi S.'nin (69) kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki eşi Mümine S. (63), ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasındaki tartışma kamerada

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