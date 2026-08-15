Başkan Serhat Aydın ve milli pentatlet Mihrioğlu, basın toplantısında bir araya geldi

Ercan ATA - Mikail KARAMAN / ANKARA, (DHA)- İSTANBUL'DA düzenlenen 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda 6 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Ankara'da basın toplantısı gerçekleştirdi. Mihrioğlu, 'Avrupa madalyalarım vardı büyüklerde ama şampiyonluk gerçekten çok başka bir şey' dedi.

Ankara'da bulunan Bireysel Spor Salonları Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, şampiyonada elde ettiği başarıyı ve şampiyona sürecindeki deneyimlerini paylaştı. Federasyon Başkanı Serhat Aydın ise milli pentatletin tarihi başarısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Modern Pentatlon Olimpik Takım Antrenörü Harun Mihrioğlu da toplantıya katılım gösterdi.

SERHAT AYDIN: GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ORGANİZASYONDA İLKLERİ YAŞADIK

Modern Pentatlon Federasyon Başkanı Serhat Aydın, 3-9 Ağustos tarihinde Türkiye'de ilk defa Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nın düzenlendiğini hatırlatarak, 'Kadınlar kategorisinde İlke Özyüksel Mihrioğlu modern pentatlon tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Erkekler kategorisinde de 2 sporcumuz tarihimizde ilk kez finallere çıkma başarısı gösterdi. Kıvanç Taşyaran Avrupa 8'incisi oldu. Buğra Önal da Avrupa 17'ncisi oldu. Bizim için Avrupa Büyükler Şampiyonası gerçekten güzel geçti. Hem organizasyon kapasitesi anlamında hem de sporsal başarı anlamında ilkleri yaşadığımız bir müsabaka oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de 2026 yılında İstanbul'da yapmış olduğumuz Avrupa Büyükler Şampiyonası'nı, 2027 yılında yapacağımız Avrupa Oyunları'nın bir provası niteliği taşıdı. Avrupa Oyunları'nda da bir kadın bir erkek potamızı alıp 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Los Angeles'a gitmek en büyük hedefimiz olacak. Şu an toplantıyı gerçekleştirdiğimiz tesisin adını bakanlığımızla yapacağımız yazışmalardan sonra 'İlke Özyüksel Mihrioğlu Tesisi' olarak değiştireceğiz' ifadelerinde bulundu.

İLKE ÖZYÜKSEL MİHRİOĞLU: FİNİŞ, ÇOK GÜZEL BİR HİSTİ

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu ise elde ettiği başarı sürecine şampiyon olmayı hayal ederek başladığını belirterek, '20 yılı aşkın süredir sporun içindeyim. 20 yıldır da modern pentatlon yapıyorum profesyonel şekilde. İlk dünya şampiyonluğumu 9 yaşında 20 önce almıştım. İlk Büyükler Avrupa Şampiyonluğumu da bu sene aldım. Hep hayalini kuruyordum ama bu kadar güzel olabileceğini ve seyircimin önünde, kendi ülkemde, sevdiklerimle birlikte bunu kutlayabileceğimi, başarabileceğimi düşünmemiştim. Hayallerim çok ötesinde bir mutluluktu. İstanbul benim için çok özel olarak kalmaya devam edecek ama yarışmalarımız hayal ve hedeflerimiz devam ediyor. Önümüzde bir dünya şampiyonası var ve asıl hedefimiz gelecek sene yapılacak olan Avrupa Oyunları Kota yarışması. Ardından da Los Angeles Olimpiyat oyunları olacak. Bu sadece bir basamaktı ama çok güçlü bir basamaktı. Tüm dünyaya ne kadar güçlü olduğumuzu, olimpiyat oyunlarının en büyük adaylarından olduğumuzu kanıtlamış ve göstermiş olduk. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar buradayız. Şimdi çalışmaya devam ediyoruz ve sonuç bizim elimizde. Dünya ve Avrupa madalyalarım da vardı ama şampiyonluk gerçekten çok başka bir şey. Finiş çok güzeldi ve umarım bu alışkanlıkla devam ederiz. İstanbul'da yaptığımız organizasyon olimpiyat değerinde bir yarışmaydı' dedi.

Modern Pentatlon Olimpik Takım Antrenörü Harun Mihrioğlu ise dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda başarılı olacaklarına inandığını vurgulayarak, 'Bu şekilde çalışıyoruz. Bizi destekleyen federasyonumuza, başkanımıza ve bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum' dedi. (DHA)