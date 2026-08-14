Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA'da kısa süreli etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Adana'da, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde ölçüldüğü saatlerde sağanak kendisini gösterdi. Aniden bastıran sağanağa, dışarıda bulanan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık bir saat boyunca aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle il genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, akşamın ilerleyen saatlerinde etkisini yitirdi. (DHA)