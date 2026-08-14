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Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Olay, dün Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle Meydan Kooperatifi'ne ait dolmuşun şoförüyle tartıştı. Büyüyen tartışmada şüpheli, şoförü darbetti. Öfkesi dinmeyen şüpheli daha sonra sopayla dolmuşun camlarını kırdı. Çevrede paniğe neden olayın ardından saldırgan kaçtı.

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