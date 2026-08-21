ABD, (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a 4,5 milyar dolar değerindeki KC-46A havada yakıt ikmali uçağı ve ilgili ekipmanların muhtemel satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katar hükümetinin 4,5 milyar dolar değerinde 4 adet KC-46A ikmal uçağının yanı sıra turbofan motorlar, radar ikaz alıcıları, lazer vericiler ve füze uyarı sensörleri gibi çeşitli gelişmiş savunma ve mühimmat sistemlerini satın alma talebinde bulunduğu bildirildi. Satış paketinin ayrıca elektronik harp veritabanı desteği, şifreleme modülleri, navigasyon ve dost-düşman tanıma sistemleri ile teknik ve lojistik destek hizmetlerini de kapsadığı belirtildi.

Söz konusu satışın, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği vurgulanan açıklamada, Katar'ın Orta Doğu'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir güç olduğu kaydedildi. Onaylanan paketin Katar'ın ABD ve müttefik kuvvetleriyle ortak çalışabilirliğini artıracağı ifade edilirken, satılacak ekipman ve desteğin bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği aktarıldı.