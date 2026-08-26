Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde 9 yıl önce otomobilinde silahla vurulmuş halde bulunan Onur Sefer'in (25) ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Onur Sefer'in annesi Sultan Sefer, 'Biz adalet istiyoruz. Onur'un katillerinin ortaya çıkmasını istiyoruz' dedi.

Olay, 7 Mayıs 2017'de Hozat ilçesine bağlı Ergen köyü mevkisinde meydana geldi. Onur Sefer, kendisine ait otomobilde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sefer'e ait otopsi raporunda, sol göğsünün 6 santimetre üstü ile sol koltuk altının üst kısmı olmak üzere vücuduna 2 kez silahla ateş edildiği belirlendi. Her iki atışın da bitişik atış mesafesinden yapıldığı tespit edilirken, tüfeğin boyutları, Sefer'in araç içerisindeki yatış pozisyonu ve sol ön kapıdaki saçma giriş deliklerinin dağılımı arasında uyumsuzluklar bulunduğu bilirkişi raporunda yer aldı.

KAN LEKELERİNİN KONUMU YATIŞ POZİSYONUYLA UYUŞMADI

Bilirkişi incelemesinde, otomobilin sağ ön koltuğunun sırt kısmında el parmakları şeklinde sürüntü kan lekeleri bulunduğu, ancak bu izlerin Onur Sefer'in araç içerisindeki yatış pozisyonuyla uyumlu olmadığı tespit edildi. Aracın sol arka tekerlek bölgesinde bulunan kan lekelerinin nasıl oluştuğuna ilişkin ise 'teknik izahat' yapılamadığı belirtildi.

BİLİRKİŞİ: OLAYIN CİNAYET OLMASI MUHTEMEL

Bilirkişi, raporun sonuç bölümünde mevcut delil ve bulguların 'intiharı destekleyici nitelikte olmadığı' ve olayın cinayet olmasının muhtemel olduğu yönünde kanaat bildirdi. Raporda, 'Tüm bu gerekçelere dayanılarak ölümün orijininin intihar destekleyici nitelikte olmadığı, olayın orijininin cinayet olmasının muhtemel olduğu ve araçta bulunan av tüfeğinin özellikleri dikkate alındığında söz konusu eylemin araç içerisinde ve özellikle sağ ön kapı açık iken gerçekleştirilmesinin mümkün olduğuna ilişkin bilirkişi kanaatimi tensip makamınıza ait olmak üzere arz ederim' ifadeleri yer aldı.

DOSYADA ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ilde Faili Meçhul Suçları Araştırma Bürolarının kurulmasının ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), olaya 'cinayet' şüphesiyle yaklaşarak ayrıntılı çalışma başlattı. Dosya kapsamında parmak izlerinin yeniden incelendiği, Onur Sefer'e ait 2 cep telefonu üzerinde kriminal inceleme ile baz çalışması yaptırıldığı ve tanıkların yeniden ayrıntılı şekilde dinlendiği öğrenildi. Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla dosyada gizlilik kararı uygulandığı belirtildi.

'ÇOCUĞUMUN HİÇ KİMSEYE ZARARI YOKTU'

9 yıldır oğulları Onur Sefer'in ölümüyle ilgili hukuk mücadelesi veren annesi Sultan Sefer ile babası Süleyman Sefer, soruşturmadaki son gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Tunceli Adliyesi'ne geldi. Aile, dosyayı yürüten savcıyla görüştükten sonra açıklamalarda bulundu. Sultan Sefer, adalet beklediklerini belirterek, '9 yıl oldu Onur'umdan koparılalı. Çocuğumun hiç kimseye zararı yoktu. 100 kök ceviz ekmişti, onlarla uğraşıyordu. Bir kız arkadaşı vardı, sürekli onunla birlikteydi. Savcıyla görüştük, elinden geleni yapacağını söyledi. Biz adalet istiyoruz. Onur'un katillerinin ortaya çıkmasını istiyoruz. Acımız çok büyük, dayanamıyoruz' dedi.

Süleyman Sefer ise 'Olay yerinde tam inceleme yapılmamış. Operasyon yapılıp şüphelilerin evleri aranmamış. Şüphelilerin yakalanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz' diye konuştu. (DHA)