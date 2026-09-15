ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 52 havalimanında Uçuş Rehberim Mobil Uygulaması ile yolcuların uçuş takibinden havalimanı içi navigasyona, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete cep telefonlarından erişebildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberim Mobil Uygulaması'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Ekim 2020'de kamuoyuna tanıtılan Uçuş Rehberim'in, iOS ve Android işletim sistemlerinde hizmet verdiğini belirterek, uygulamanın yolcuların seyahat ve iletişim ihtiyaçlarını dijital ortamda tek noktadan karşılamayı amaçladığını bildirdi.

'623 BİNDEN FAZLA İNDİRİLDİ'

Bakan Uraloğlu, yolcuların seyahatleri başlamadan uçuşlarına ilişkin bilgilere cep telefonlarından erişebildiğini belirterek, 'Uçuş takip özelliği ve anlık bildirimlerle yolcularımız uçuşlarına ilişkin bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Canlı uçuş takip sistemimiz sayesinde Türkiye hava sahasındaki iç hat, dış hat ve transit uçuşlar da harita üzerinden anlık olarak izlenebiliyor' ifadelerini kullandı.

Uçuş Rehberim'in bugüne kadar 623 binden fazla indirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, uygulamayla uçuş bilgilerinin yanı sıra havalimanındaki yolculuğu kolaylaştıran hizmetlerin de kullanıcıların erişimine sunulduğunu dile getirdi. İnteraktif haritalarla yolculara havalimanında navigasyon imkanı sağlandığını bildiren Bakan Uraloğlu, '52 havalimanımızın interaktif haritalarıyla yolcularımız bulundukları noktadan uçuş kapılarına kadar rota oluşturabiliyor. Yolcularımız 'Kapıya Git' özelliğiyle uçuş kapısının konumunu kat planları üzerinden görebiliyor, bulunduğu noktadan kapıya kadar rota oluşturabiliyor. Böylece havalimanı içerisinde gitmek istedikleri noktaya uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor' ifadelerini kullandı.

'AYLIK 2 GB ÜCRETSİZ WI-FI İMKANI SAĞLIYORUZ'

Uçuş Rehberim'in otopark kullanımını kolaylaştıran özellikler de sunduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, 'Havalimanına aracıyla gelen yolcularımız 'Aracım Nerede?' hizmetiyle araçlarının konumunu fotoğrafıyla birlikte kaydedebiliyor ve dönüşlerinde araçlarını bıraktıkları noktaya kolaylıkla ulaşabiliyor' dedi.

Bakan Uraloğlu, uygulamadan havalimanlarına ilişkin ulaşım bilgilerinin de görüntülenebildiğini belirtti.

Uçuş Rehberim kullanıcılarına ücretsiz internet hizmeti de sunduklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, 'DHMİ tarafından işletilen havalimanlarımızda uygulama kullanıcılarımıza aylık 2 GB ücretsiz Wi-Fi imkanı sağlıyoruz. Yolcularımız bu hizmetten havalimanlarımızın iç ve dış hatlar, gelen ve giden yolcu alanları ile kara ve hava tarafındaki bölümlerinde yararlanabiliyor' ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yolcuların 'Çek-Gönder' hizmeti aracılığıyla havalimanlarına ilişkin görüş ve önerilerini hızlı şekilde DHMİ'ye iletebildiklerini, memnuniyet anketleri üzerinden de geri bildirimde bulunabildiklerini ifade etti. (DHA)