Bunlar da ilginizi çekebilir

İspanya ve Portekiz'de tam güneş tutulması

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında F.K. isimli erkek gözaltına alındı. (DHA)

Eski başpehlivan Şaban Yılmaz ikinci kez gözaltına alındı

Olay, dün gece saatlerinde Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Güven Sokak'ta meydana geldi. Sevilay Dönge, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dönge'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sevilay Dönge'nin olay sırasında üzerinde kıyafet bulunmadığı öğrenildi. Sevilay Dönge'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde Sevilay Dönge (23), 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.