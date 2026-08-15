Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR Basın Sözcüsü Suat Çakır, 'Eğer biz ilk 5 için oynayacaksak Göztepe'nin üstünde olmalıyız. O yüzden de bu Göztepe maçı bizim için çok önemli bir maç olarak düşünüyoruz' dedi.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır; transfer gündemi, pazartesi günü kendi sahalarında karşılaşacakları Göztepe maçı ve takımdaki oyuncuların güncel durumları hakkında Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın hedefinin ilk 5'te olmak olduğuna değinen Çakır, 'Göztepe ile çok önemli bir maça çıkıyoruz. Çünkü Göztepe bizim direkt rakibimiz gibi gözüküyor. Eğer biz ilk 5 için oynayacaksak Göztepe'nin üstünde olmalıyız. O yüzden de bu Göztepe maçı bizim için çok önemli bir maç olarak düşünüyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle bu maçı mutlaka kazanmak istiyoruz ve kazanacağımıza inanıyoruz. Ondan yana bir şüphemiz yok' dedi.

'BAŞKANIMIZ, CUMHURBAŞKANIMIZLA GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU TALEBİNDE BULUNDU'

Nuri Asan Tesisleri'nin geleceği ile ilgili açıklamalarda da bulunan Çakır, 'Samsun Büyükşehir Belediyesi birkaç ay önce bize gelip tesisleri almak istediklerini bildirdiler. Bize yeni tesis yapmak istediler. Ama o süreçte yapılacak tesis yerlerine gidildi, bakıldı. Tabii Büyükşehir Belediye Başkanımız Samsunspor'un menfaatini düşünen birisidir. Çünkü Samsun'un büyük markası Samsunspor'dur. O da tavsiyelerde bulundu. Ama bizim baktığımız çerçevede oraların olmayacağı kararını verdik. Yani bu tesisin mübadili yok. Başkanımız Yüksel Yıldırım da, 'Tesislerin oradan geçecek yol alanı boşaltalım ve diğer bölümleri tamamen yenileyelim' dedi. Yani tesisleri, binaları yıkalım, komple büyük bir yatırım yapalım istiyoruz. Başkanın düşüncesi bayağı büyük bir yatırım yapmak. Her tarafı yıkıp yeniden yapmak istiyor. Başkanımız bu konuda Cumhurbaşkanımızla görüşmek için randevu talebinde bulundu. Bu konuyu direkt Cumhurbaşkanımızla konuşacak' diye konuştu.

'6 OYUNCUDAN GÖZTEPE MAÇINDA YARARLANAMAYACAĞIZ'

Arbnor Muja'nın takımdan ayrıldığını hatırlatan Çakır, 'Cherif Ndiaye'yi de Yunanistan'ın PAOK kulübüne satın alma opsiyonuyla kiralık olarak veriyoruz. Şu anda son işlemleri tamamlanıyor. Transferle ilgili mutlaka bir santrfor alacağız. Orta sahaya da başkanımızın özellikle istediği bir oyuncu var. Onunla ilgili de çalışıyoruz. Eksik görülen yerlere 5 Eylül'e kadar transfer çalışması devam edecek. Eliot Watt'ın ceza durumu var. Eski takımında son maçta çift sarıdan kırmızı kart gördüğü için 1 maç, sonrasındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle İskoç Futbol Federasyonu'ndan 3 maç ceza almıştı. İskoçlar, başvurumuz sonucu 3 maçlık cezayı askıya aldı. İleriki günlerde karar verecek. Şu anda 1 maçlık cezası var. Bu hafta oynayamayacak. Ondan sonra ceza sonucu gelecek ve maçlarda oynayabilecek. Tanguy Coulibaly, sezon başında ameliyat olmuştu. Pazartesi günü çalışmalara başlayacak, 1 hafta sonra da takımla çalışacak. Elayis Tavşan'ın baş parmağı kırıldı. Onun tedavisi de devam ediyor. Yunus Emre Çift'in bileğinde darbe sakatlığı var. Bu hafta o da olmayacak. Dün de idmanda Jaures Assoumou'nun arka adalesinde yırtık oluştu ve tedavisine başlandı. Bir süre de o aramızda olmayacak. Yeni transferlerimizden Igor Drapinski'de idmanda bir ödem oluştu. Bu hafta o da aramızda olmayacak. 6 oyuncudan Göztepe maçında yararlanamayacağız' ifadelerini kullandı. (DHA)

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