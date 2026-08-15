Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Atakum ilçesi Cami Mahallesi sahil kısmında meydana geldi. Ailesiyle birlikte serinlemek için denize giden Y.E.C. (13), Y.C. (15) ve Ş.C. (4) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu gören cankurtaranlar, 3 çocuğu da denizden çıkarıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. (DHA)