Melek FIRAT/AYDIN, (DHA)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Bunlar, tarihi günlerdir. Bu çerçeve yasa da silahı ve şiddeti devreden çıkaran hukuki ve siyasi zeminde artık meselelerimizi konuşacağımız, tartışacağımız bir eşiği bize açtırdı. Bu yasa bir son değil çünkü bu yasa ilk adımdır' dedi.

DEM Parti Aydın İl Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan İl Kongresi Ovaeymir Mahallesi Düğün Salonu'nda yapıldı. Kongreye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İzmir Milletvekili İbrahim Akın katıldı. Kongrede konuşan Bakırhan, 'çerçeve yasa'nın tarihi önem taşıdığını söyledi. Yasanın silahı ve şiddeti devreden çıkaran, hukuki ve siyasi zeminde artık meselelerin konuşulduğu ve tartışıldığı bir eşiği açtığını dile getiren Bakırhan, 'Türkiye tarihi bir eşikten geçti. 42 yıl bu ülkede silah ve çatışma devam etti. Ülkemiz ekonomik olarak, siyasi, sosyal olarak çok şey kaybetti. 42 yıl sonra artık 'Silahın ve şiddetin olmadığı, Kürt'ün demokratik hak ve özgürlüklerinin hukuki ve siyasi zeminde konuşulduğu bir sürecin kapısını birlikte aralıyoruz' diyoruz. Bunlar, tarihi günlerdir. Bu çerçeve yasa da silahı ve şiddeti devreden çıkaran hukuki ve siyasi zeminde artık meselelerimizi konuşacağımız, tartışacağımız bir eşiği bize açtırdı. Bu yasa bir son değil çünkü bu yasa ilk adımdır. Bu yasanın kendisi Kürt meselesinin demokratik çözümü değil, bu yasanın kendisi Alevilerin eşit yurttaşlık hakkının yasal statüye kavuştuğu yasa değil, bu sadece şiddet zeminini ortadan kaldıran, hukuki ve siyasi zemine kavuşturan bir yasadır' ifadelerini kullandı.

'MECLİS ZEMİNİNDE KENDİSİNE BİR YER BULDU'

Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu yasayla birlikte daha güçlü örgütleneceğiz, daha güçlü mücadele edeceğiz. Kürt'ün dilinin özgür olduğu, Türkiye'de yaşayan bütün halkların dilinin özgür olduğu, Türkiye'de başta Aleviler olmak üzere bütün inançların özgür ve eşitçe kendilerini ifade edebildikleri, kanın, çatışmanın olmadığı, bu topraklara acının düşmediği, gençlerin yaşamını yitirmediği, çiftçinin, esnafın, geçinemeyen insanlarımızın insanca yaşayabildikleri, ürünün hakkını, değerinin hakkını aldıkları, alın terlerinin karşılığını aldıkları bir sürece yeni geliyoruz. Evet, mücadele ettik, büyük bedeller ödedik, bugüne geldik. Bir masa kuruldu, masada Kürt meselesi tartışılıyor, bunu küçümsememek lazım. Masanın kurulması önemlidir. İlk defa Kürt meselesi Meclis zemininde kendisine bir yer buldu ve bir yasayla birlikte Meclis kayıtlarına girdi.'

'86 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR'

Bakırhan, yasanın devlet kaynaklarının verimli kullanılmasına da katkı sunacağını belirtip, 'Bu süreçle birlikte, bu ülkenin kaynakları çatışmaya ve savaşa değil; emekçiye, alın terinin karşılığını almayan çiftçiye, incir üreticisine, pamuk üreticisine, tütün üreticisine, Aydın'daki emekçiler ve yoksullara gidecek. Onun için her fırsatta 'Bu süreç 86 milyonu ilgilendiriyor' diyoruz. Bu süreç Hakkari, Şemdinli, Şırnak, Siirt süreci değil, Türkiye sürecidir. Barışla birlikte hepimiz rahat rahat nefes alabileceğiz' dedi. (DHA)