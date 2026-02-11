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Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Olay, öğle saatlerinde, Yeşilli ilçesi Gül Mahallesi'nde meydana geldi. M.A., 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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