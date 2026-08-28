Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın tarihi simgelerinden Hıdırlık Kulesi, tamamlanan arkeolojik kazı ve seyir terası projesinin ardından temmuz ayında ziyarete açıldı. Yaklaşık 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip kule, çevresinde ortaya çıkarılan arkeolojik kalıntılar ve falezler üzerindeki Akdeniz manzarasıyla turistlerin yeni gözdesi oldu.

Antalya'nın tarihi merkezi Kaleiçi'nde yer alan Hıdırlık Kulesi'nin çevresinde, kentin geçmişine ışık tutan önemli kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlatılan 'Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi' tamamlandı. Proje kapsamında falezlerin üzerine seyir terası yapılırken, kazı alanında ortaya çıkarılan tarihi kalıntılar da ziyaretçilerin görebileceği şekilde düzenlendi.

2 BİN YILLIK TARİHE IŞIK TUTUYOR

Antalya Müze Müdürlüğü ve Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetiminde arkeologlar tarafından yürütülen kazı çalışmalarında, kentin farklı dönemlerine ait çok sayıda tarihi kalıntı ortaya çıkarıldı. Alanda milattan önce 2'nci yüzyıla tarihlenen ve bölge valisi için yapıldığı değerlendirilen anıt mezarın yanı sıra, erken Bizans döneminde şapel olarak kullanıldığı değerlendirilen yapılar, mozaikli alanlar ve yunus balığı figürlü yazıtlı mozaik bulundu. Kazılarda ayrıca iki hamam, sütunlu yapı, Hadrian Kapısı'na kadar uzandığı düşünülen Roma dönemine ait sütunlu cadde ile Cumhuriyet dönemine ait buz fabrikasının kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.

TARİH BOYUNCA FARKLI AMAÇLARLA KULLANILDI

Mukavemetli yapısı nedeniyle Bizans döneminde kentin savunma sistemine dahil edilerek surlarla birleştirilen Hıdırlık Kulesi, Selçuklular döneminde kasr, Osmanlı döneminde ise askeri depo olarak kullanıldı. Kule ayrıca tarih boyunca Antalya Körfezi'nden geçen gemilerin gözetlenmesinde kullanıldı.

TARİHİ KALINTILAR VE AKDENİZ MANZARASI BİR ARADA

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından mimari, restorasyon ve koruma-onarım çalışmaları gerçekleştirilen proje kapsamında, tarihi kalıntıların konservasyonu da yapıldı. Temmuz ayında ziyarete açılan Hıdırlık Kulesi ve çevresi, ziyaretçilere hem yaklaşık 2 bin yıllık tarihi kalıntıları yakından görme hem de falezlerin üzerinden Akdeniz manzarasını izleme imkanı sunuyor. Tarihi dokusu, arkeolojik kalıntıları ve manzarasıyla Hıdırlık Kulesi, Antalya'da turistlerin yeni gözde duraklarından biri haline geldi. Kente ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, Akdeniz manzarasını fotoğraflamak için Hıdırlık Kulesi seyir terasını tercih etti. (DHA)