Ece ÇAM- Harun ŞAHBAZOĞLU/ İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen 14. TAYK-Eker Olympos Regatta, İstanbul Boğazı'nda yapılan Yat Sınıfı yarışıyla sona erdi. Boğaz'ın akıntıları ve değişken rüzgarları arasında yapılan finalde; IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında en çok puanı toplayarak ilk sırada yer alan 'Orient Express 6 - Atabay Challengers' takımı kupanın sahibi oldu.

Türkiye'nin en uzun yelken haftası 14. TAYK-Eker Olympos Regatta, İstanbul'un simge parkurlarından Boğaz'da gerçekleştirilen Yat Sınıfı yarışıyla tamamlandı. Yat filosu, Çırağan'dan Beykoz'a uzanan yaklaşık 35 kilometrelik parkurda değişken rüzgar ve akıntılarla mücadele ederken, Boğaz'ın iki yakasında yarış heyecanını takip eden İstanbullular da finale ortak oldu. IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıflarında topladığı puanlarla genel klasmanın kazananı 2Orient Express 6 - Atabay Challengers', Yat Sınıfı'nda kupayı kaldıran ekip oldu. IRC3 ve IRC4 sınıflarında genel klasmanın lideri ise 'Electron - Canias - CTD' takımı oldu. IRC GO sınıfında ise 'BAU Club - Sail Go' ekibi yer aldı.

7-16 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'un farklı parkurlarında düzenlenen 14. TAYK-Eker Olympos Regatta; J70, J70 Match Race, Hareketli Salma ve IOM sınıflarındaki yarışların ardından Yat Sınıfı mücadelesiyle final yaptı. Organizasyonun son gününde yelkenliler, İstanbul Boğaz'ının akıntı ve rüzgar koşullarıyla başa çıkmaya çalıştı. Çırağan'dan start alan filo; Boğaz'ın köprüleri, Rumeli Hisarı, Beykoz ve Kız Kulesi gibi İstanbul'un simge noktaları eşliğinde ilerleyerek Moda Deniz Kulübü'ndeki finiş hattına ulaştı. Moda Deniz Kulübü'nde finiş veren tekneler, 10 gün boyunca devam eden Olympos Regatta'nın son yarışını geride bırakarak organizasyon finalle noktalandı.

KUPA 'ORİENT EXPRESS'İN OLDU

IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıflarının genel klasmanında en yüksek puana ulaşan 'Orient Express 6 - Atabay Challengers', 14. TAYK-Eker Olympos Regatta kupasının sahibi oldu. Bu kategoride ikincilik 'Cheetah - Team Acadia' takımının, üçüncülük ise 'DAS - Coca Cola İçecek' ekibinin oldu. IRC3 ve IRC4 sınıflarında ise genel klasmanın ilk sırasında 'Electron - Canias - CTD' yer aldı. Bu kategoride 'MAYK - Marmara Yelken Spor Kulübü' ikinci, 'PUPA - Anadolu Sigorta - CTD' ise üçüncü oldu.

'TÜRKİYE'DEKİ EN POPÜLER YELKEN SINIFLARININ YARIŞTIĞI BİR YARIŞ'

Yarışmayla ilgili konuşan Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü ve Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü Komodoru Ahmet Eker, 'Bu yıl 14'üncüsünü yapıyoruz. 10 günlük maraton geçtiğimiz Cuma günü başladı. Türkiye'deki en popüler yelken sınıflarının yarıştığı bir yarış ve çok güzel bir organizasyon. Ağustos ayında İstanbul'da rüzgar bizim yüzümüze güldü. Zaman zaman biraz fazla esse de bizlere çok güzel yarışlar yaptırdı. İlk önce J70 sınıfıyla başladık. 3 gün boyunca J70 yarışları büyük rekabet içinde geçti. Daha sonra hafta içinde hem J70'lerle 6 takımdan oluşan bir Match Race düzenledik hem de küçük çocukların ve gençlerin Centerboard yarışlarını yaptık Optimist, Laser sınıflarında. Oraya da ciddi bir katılım oldu. Daha sonra bu hafta sonu da yat yarışlarıyla finali verdik. Bugün de Boğaz'da yaptığımız yarışla mükemmel bir yelken şöleni yaşadık. Çok güzel yarışlar oldu. Kalamış Marina'da da çok güzel bir yarış çadırı kurduk ve burada da bütün yelkenciler ve yarışçılar yarışlardan sonra sosyal aktivitelerde bulundular. Güzel bir organizasyon oldu ve katılım da istediğimiz gibiydi. Bugün 37 tekne yarıştı ve çok güzel geçti. Organizasyonumuzu ödül töreniyle noktalayacağız' dedi.

'KIZ KARDEŞİM İLE KARŞI KARŞIYA YARIŞTIK'

Yarışmaya kendisinin de katıldığını belirten Eker, 'Biz tabii neredeyse bütün organizasyonlara katıldık. J70 sınıfında kız kardeşim ile karşı karşıya yarıştık. İstediğimiz dereceyi alamadık ama yine de iyi bir yarış oldu bizim için. Daha sonra Match Race'e katıldık ve Match Race'i kazandık. Dün iyi bir gün geçirdik ama bugün Boğaz yarışında çok iyi ilerleyemedik. Zannediyorum 5'inci olarak bitirdik yarışı. Ama bizim için çok eğlenceli bir hafta oldu. Aynı zamanda bizim şirket takımımız da kendi sınıfında ikinci oldu. Şirket çalışanlarımızdan oluşan takımımız da iyi yarıştı. 3 tekne olarak hep birlikte yarıştık' ifadelerini kullandı.

'YELKENE DESTEĞİMİZ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR'

Eker, 'Ben tabii aynı zamanda bu yarışın organizasyonunu yapan Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü'nün başkanıyım. Biz tabii firma olarak yelkenle özdeşleşmiş bir firmayız. Bütün şirketimiz ve markamız bu yelkenle özdeşleşmiş durumda. Dolayısıyla yelkene desteğimiz her geçen gün büyüyerek devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü de Türkiye'nin en fazla yat yarışı düzenleyen kulübüdür. Biz de yarışlarımızın kalitesini artırmak için her gün daha çok çaba gösteriyoruz. Bu sene de hem Deniz Kuvvetleri Kupası hem de daha sonra yaptığımız Doğu Ege Yelken Haftası Şampiyonası'yla çok güzel yarışlara imza attık. Bu da, bu organizasyon da çok önemli bir organizasyon kulübümüz açısından. Buradaki trofede de 3 yarışımız kaldı. O 3 yarıştan sonra trofemiz sona erecek. Önümüzdeki sene de aynı hızla devam edeceğiz' diye konuştu.

'HEYECAN DOLU BİR 10 GÜN GEÇTİ'

Yarışmayla ilgili konuşan Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü Genel Müdürü Ceren Veziroğlu ise 'Heyecan dolu bir 10 gün geçti. Bu 10 gün boyunca çeşitli, farklı sınıfları yarıştırdık. Parkurlarımız Adalar, Caddebostan, Kalamış Koyu ve Boğaz olmak üzere farklı parkurlarda oldu. Centerboard sporcuları, IOM sporcuları, J70 ve yat sınıfı sporcuları. Yani 7'den 70'e herkesin bu festival haftasında yarıştığı yarışlar oldu. Eker Olympos Regatta'nın bu sene 14'üncü senesi. 14 senedir yapılan bir yarış, gün geçtikçe büyüyerek devam etti. Son 3 senedir farklı sınıfların da yarıştığı bir hafta oldu' dedi.

'3 YIL ÖNCE YOLCULUĞUMUZU VE ROTAMIZI İSTANBUL'A ÇEVİRDİK'

10 günlük maratonun geride kaldığını belirten Eker Süt Ürünleri Pazarlama Grup Müdürü Özge Kiraz, 'Rüzgarı yakalama mottosuyla çıktığımız yolda rüzgar bol bol yanımızdaydı bu hafta. Oldukça rüzgarlı, güzel, yelkencilerin tam da sevdikleri havalarla karşılaştık tüm yarış boyunca. Biz 14 yıl önce bu yolculuğa çıktığımızda ilk Olympos Regatta Moda'dan akşam startı verilip Tirilye'ye gidilen, Tirilye'de ertesi gün koy içi yarışların yapıldığı ve bir sonraki gün de tekrar Tirilye'den start verilip Moda'ya gelinen bir yarış sonuydu. 11 yılın sonunda artık rotamızı biraz daha İstanbul'a çevirip bu organizasyonu daha büyütme kararı aldık. Buradaki temel sebep hem daha fazla yelkenciyle buluşmak hem sadece yat yarışı değil, farklı sınıflarda da yelkenle ilgilenen, denizle haşır neşir olan insanlarla buluşmaktı. O yüzden de 3 yıl önce yolculuğumuzu ve rotamızı İstanbul'a çevirdik ve burada 10 günlük bir festival yapmaya başladık' diye konuştu.

'BOĞAZ HER ZAMAN BİZİM İÇİN ESER'

Yat Yarışları Başhakemi Utku Bircan Balkal ise '14'üncü TAYK-Eker Regatta yat yarışlarının ilk günü, Cuma günü offshore yarışımız vardı. Çınarcık planlı fakat havanın çok sert olması sebebiyle Adalar'ın etrafında dolaşan bir yarış yaptık. Saat 10 gibi, gece saat 10 gibi bitirdik yarışları. Ertesi günü hava biraz sertti. O gün de Cumartesi günü de 2 yarışı yaptık. 3'üncü yarışı yapmayı düşünüyorduk ama hava giderek sertleştiği için ve ikinci yarışta özellikle katılan sayısı azaldığı için mecbur kaldık, 3'üncü yarışı yapmadık. Bugün de Boğaz yarışı. Nispeten daha düşük bir rüzgar vardı. Boğaz her zaman bizim için eser. Boğaz yarışları her zaman için güzel olur. Startımız da gayet güzeldi. Zaten ilk iki büyük tekne yarışı önde bitirdiler, hem de bayağı farkla bitirdiler. Akabinde saat 3'ü 20 geçe de 35 teknenin sonuncusunun finişini aldık ve şu an ödül töreni için buradayız' ifadelerini kullandı.

SONUÇLAR

IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel sıralama:

1. Orient Express 6 - Atabay Challengers

2. Cheetah - Team Acadia

3. DAS - Coca Cola İçecek

4. Cheese IV - ENKA

5. Eker 40 - Eker Sailing Team

6. Sensei - Ant Yapı Yelken Takımı

7. Alize M12 - Gözalan

8. Cheese VIII - Akkök Holding

9. Çılgın Sigma 2 - Borusan Racing

10. Carina - Eker Sailing Team / Das

11. Logo - Logo Yelken Takımı

12. Agent - CCN Holding Yelken Takımı

13. Cheese V - Garanti BBVA

14. Yayık Ayran - Eker Sailing Team

15. Atlas - Beymen Club Sailing Team

16. Blackwater - ÇİMSA

17. Fenerbahçe 5 - TÜPRAŞ

18. Infinito - GSU Yelken Takımı-Bioderma

19. Vhagar - MSI

20. North and South - BW Racing

21. Code-Zero - Team Zero

22. Mary - Mad Parfumeur

23. Edith - 1 - Zena Enerji

24. Fifty Fifty - Penti - CTD

25. Alize M - ETİ

IRC3 ve IRC4 sınıfları genel sıralama:

1. Electron - Canias - CTD

2. MAYK - Marmara Yelken Spor Kulübü

3. PUPA - Anadolu Sigorta - CTD

4. GEMINI III - Sahibinden

5. Alchera - Doğuş Üniversitesi Yelken Takımı

6. Gemini - Hitit

7. Alize - Shell

8. Alize G 28 - Sebago

9. Zig Zag - Ekizoğlu

IRC GO

1. BAU Club - Sail Go