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80'inci dakikada defansta çalım atmaya çalışan Diabate'den topu kapan Juan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Juan'ın vuruşunda kaleci Okan Kocuk topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

43'üncü dakikada Mendes'in ceza sahasına yerden yaptığı ortaya gelişine vuran Emre Kılınç'ın vuruşunda top buluştu: 2-1.

3'üncü dakikada sol kanattan uzun kullanılan taç atışında defanstan seken topu ceza sahası içinde takip eden Matos'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.

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