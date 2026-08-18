Emre ŞAHİNOL / SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, 'Yenilmediğimiz için mutluyum. Niye mutluyum diyorum? Çünkü 7 eksikle bu hafta maça çıktık' dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Göztepe ile zevkli bir mücadele oynadıklarını dile getiren Yüksel Yıldırım, 'Biz beklenmedik bir anda, 1-0 mağlup duruma düştük ama toparladık. Penaltı kazandık ve 1-1 yaptık. 2-1 öne geçtik. İlk yarı bizim için mükemmeldi. Ama ikinci yarıda tekrar gol yedik. İnanılmaz kötü bir hata. Sonra penaltı kaçırıyorsunuz. Sonra gol yiyorsunuz. Top, bizi sevmedi bugün biraz, iki topumuz direkten döndü. Biri penaltıdan, biri de Celil'in şutu direkten döndü. Ama Celil muhteşem bir gol attı. Sonuçta yenilmediğimiz için mutluyum. Niye mutluyum diyorum? Çünkü 7 eksikle bu hafta maça çıktık' dedi.

'2 VEYA 3 TANE DAHA TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Sakat oyuncuların iyileşmesi ile birlikte Süper Lig'de iyi oynayan bir takım haline gelmek istediklerini belirten Yıldırım, 'Hedefimiz ilk 5'e oynamak. İlk 5 olmazsa, 6 veya 7'nci olmakta bence kötü değil. Güzel maç oldu. Taraftar da zevk aldı. Transfer çalışmalarına devam edeceğiz. Hocamız Marius ve Fatih Kaya benim için yeterli diyor. Ben yetersiz görüyorum. Çünkü Türk futbolu sert oynanıyor. Kart cezaları, sakatlıklar oluşabiliyor. Ben emniyetli olmak istiyorum. Bir tane santrfor kesin almak istiyorum. Bir tane orta saha oyuncusu istiyorum. Carlo Holse'nin yerini dolduracak oyuncu istiyorum. Pazarlıklarımız sürüyor. Bu iki bölgeye oyuncu kesin almak istiyoruz. Bir de stoper düşünüyoruz. 2 veya 3 tane transfer yapmayı düşünüyoruz' diye konuştu. (DHA)