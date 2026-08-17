Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta fındık festivali düzenlendi. Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, bölgede yılda yaklaşık 200 ton fındık üretildiğini belirterek, 'Geçtiğimiz yıllarda Karadeniz'de sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimiz, Karadeniz'de don vurduktan sonra Kahramanmaraş'tan fındığı temin ediyor. Yani Karadeniz'e fındık satan şehir de diyebiliriz' dedi.

Yıllar önce Kahramanmaraş'tan Karadeniz'e fındık toplamaya gidenlerin dönerken yanlarında getirdikleri fidanlar, Kalekaya Mahallesi ve bölgesinin ana geçim kaynağı haline geldi. Bu nedenle Kahramanmaraş fındığını tanıtmak adına fındık festivali düzenlendi. Yaklaşık 1400 rakımlı Kalekeya Mahallesi'nde düzenlenen ve sanatçıların da sahne aldığı festivale bölge halkının da ilgisi yoğun oldu.

'ATALARIMIZDAN BİZE KALAN BİR EMEĞİN GELECEĞE TAŞINAN MİRASIDIR'

Festivalde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kalekaya bölgesini Karadeniz'in iklimini ve coğrafyasını andıran bir bölge olduğunu söyledi. Toptaş, 'Burada yıllar önce geçimlerini sağlamak için büyük bir fedakarlık ve emek hikayesi başlamış. Geçimlerini sağlamak için Karadeniz'e fındık toplamaya giden hemşehrilerimiz oradaki arazi şartlarının kendi memleketlerine benzediğini görmüşler. Yanlarında fındık fidanları getirmiş, kendi topraklarına dikmişler. Ve o fidanlar bugün Kalekaya'nın önemli bir geçim kaynağına, bölgenin ekonomik değerine ve hepimizin gurur duyduğu bir ürüne dönüşmüş durumda. İşte bu üretimin, emeğin ve inancın hikayesi böyle başlıyor. Bugün fındık sadece bir tarım ürünü değildir; Kalekaya'da fındık alın teridir, sabırdır, ailelerin geçim kaynağıdır, atalarımızdan bize kalan bir emeğin geleceğe taşınan mirasıdır' diye konuştu.

'KÜLLENME HASTALIĞI GÖRÜLMÜYOR'

Kahramanmaraş Ziraat Odası başkanı Mehmet Çetinkaya ise şunları söyledi:

'Kalekaya, Sır bölgesi dediğimiz bu bölgede fındığımız söz sahibi olan bir ürünümüz. Bu bölgede ciddi bir şekilde fındık üreticiliği yapılmakta. Yıllık 150-200 ton civarında son derece kaliteli, görseli ve dolgunluğuyla iyi bir fındık kalitesine sahip bu bölgemiz. Ve bu bölgenin tamamı fındıkçılıkla iştigal etmekte, üretim yapmakta çiftçilerimiz. Hasat edilen 150-200 ton ciddi bir rakam. Hasat edilen fındık Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Gaziantep, Malatya gibi çevre illerde de iç pazarda satılıyor. Alıcısıyla ilgili de bir sıkıntı yaşamıyoruz çünkü küllenmeye karşı dayanıklı olduğu, küllenme hastalığının görülmediğinden kaynaklı rekolte ve kalitede çok iyi olur. Geçtiğimiz yıllarda Karadeniz'de sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimiz, Karadeniz'de don vurduktan sonra Kahramanmaraş'tan fındığı temin ediyor, sözleşme imzaladığı firmaya fındığını teslim ediyor. Yani Karadeniz'e fındık satan şehir de diyebiliriz.'

'KALEKAYA FINDIĞINI MARKA HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Kalekaya Muhtarı Hasan Biricik de 'Burası Kahramanmaraş'ın mini Karadeniz'i, Kalekaya'sı ise fındık diyardır. Kalekaya'da yüzyılları aşkındır fındık yetiştiriyoruz. Atalarımızdan miras kalan bu üretim kültürünü artırmak için Kalekaya fındığını daha geniş kitlelere tanıtmak, üreticilerimizin emeğinin karşılığını almasına katkı sağlamak için bu festivali düzenliyoruz. İnşallah festivalimizi her yıl daha da büyüterek Kalekaya fındığını bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.