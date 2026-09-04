UKRAYNA, (DHA) - UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya ait bir insansız hava aracının başkent Kiev'deki Ukrayna Güvenlik Servisi merkez binasını hedef aldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Kiev'de Aziz Sofya Katedrali'nin karşısında yer alan Volodymyrska Caddesi üzerindeki Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) merkez binasına Rus insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirdi. Zelenskiy, İHA'nın doğrudan SBU Başkanı Oleksandr Poklad'ın makam odasını hedef aldığını kaydetti.

Tüm acil servis ekiplerinin olay yerinde olduğunu belirten Zelenskiy, saldırıdan etkilenen herkese gerekli yardımın sağlanacağını ifade etti. SBU Başkanı Poklad ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, hazırlıklar tamamlandığında Rusya'ya misilleme yapılması yönünde talimat verdiğini bildirerek, ordunun da bu karşılığa destek vereceğini açıkladı.

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da yaptığı açıklamada, olayda 9 kişinin yaralandığını, yaralılardan 7'sinin hastanede tedavi altına alındığını duyurdu. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.