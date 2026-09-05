Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Muhammed Ramadan (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Ramadan'a, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Ağır yaralanan Muhammed, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü emniyete gidip teslim oldu.

Muhammed'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)