ANKARA, (DHA)- GÖÇ İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Yabancılar İletişim Merkezi'nin (YİMER 157) 11 yılda 27 milyon 713 bin çağrıyı karşıladığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, 11'inci kuruluş yıl dönümünde YİMER 157 çağrı merkezini ziyaret etti. Yazıcı, merkezin 11 yılda 27 milyon 713 bin çağrıyı karşıladığını, ilk aramada yüzde 99 oranında çözüm sağlandığını ve yapay zeka destekli çözümlerle hizmetlerin daha etkin hale getirileceğini ifade etti. İnsani ve kültürel mirası yaşatmaya devam ettiklerini aktaran Yazıcı, 'Türkiye, yüzyıllardır farklı insanları ve farklı kültürleri bir araya getiren bir ülke. Bunun elbette birçok nedeni var. Coğrafi konumumuz, köklü tarihimiz ve medeniyet birikimimiz bunların başında geliyor. Bir de milletimizin yüzyıllardır devam eden misafirperverliği ve ev sahipliği geleneği var. Biz bugün bütün bu insani ve kültürel mirası, güçlü kurumlarımız ve hukuk anlayışımızla yaşatmaya devam ediyoruz' dedi.

Yazıcı, Türkiye'de bulunan her yabancının hukukun teminatı altında güven içinde yaşayabildiğini belirterek, farklı kültürlerin ülkeye kattığı çeşitliliğin sosyal hayat, ekonomi ve akademik dünyaya önemli katkı sağladığına işaret ederek, 'Bizim görevimiz de bütün bu süreci doğru ve etkin bir şekilde yönetmek. YİMER 157, işte bu anlayışın önemli bir parçası' ifadelerini kullandı.

5 DİLDE HİZMET

YİMER 157'nin 20 Ağustos 2015'te hizmet vermeye başladığını hatırlatan Yazıcı, Türkiye'de bulunan yabancıların vize, ikamet izni, uluslararası koruma, geçici koruma ve gönüllü geri dönüş başta olmak üzere Göç İdaresi Başkanlığı'nın görev alanına giren birçok konuda hızlı ve güvenilir bilgi verildiğini söyledi. Merkezin Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça olmak üzere 5 dilde hizmet verdiğini belirten Yazıcı, bilgi almak isteyenlerin hafta içi 08.00-18.00 saatlerinde YİMER 157'ye ulaşabildiğini, acil yardım ve ihbar hattının ise haftanın 7 günü 24 saat hizmet verdiğini bildirdi.

15 BİN 854 KİŞİNİN HAYATI KURTARILDI

YİMER 157'nin bir diğer önemli görevinin acil yardım ve ihbar hizmeti olduğunu belirten Yazıcı, 'YİMER 157'yi arayanlar 1'i tuşladığında acil yardım hattına hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Buradan düzensiz göçmenlerin kurtarılması, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, fuhşa zorlama, zorla çalıştırma, zorla tutulma, aile içi şiddet, tehdit, yasa dışı kalışlar, dolandırıcılık, kayıp ihbarları ve doğal afetler gibi birçok konuda ihbar alıyoruz' ifadelerini kullandı.

Ülkeye gelen her yabancının güvenli ve onurlu bir yaşam sürme hakkını güvence altına almak için acil durumlarda gelen ihbarları kolluk birimleriyle koordineli ve ivedi şekilde değerlendirdiklerini aktaran Yazıcı, 'Bugüne kadar aldığımız 1030 acil yardım çağrısı sayesinde 15 bin 854 kişinin hayatı kurtarıldı. Bu bizim için sadece bir rakam değil. Her birinin arkasında bir insan hayatı var' dedi.

Ziyaretin sonunda Yazıcı, Başkan Yardımcısı Murat Karakaya, Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ahmet Dalkıran, Uyum Daire Başkanı Abdulsamet Korkut ve YİMER personelinin katılımıyla merkezin 11'inci yılına özel pasta kesti. Yazıcı, pasta kesiminin ardından kuruluşundan bu yana merkezde görev yapan ve elde ettikleri başarılarla YİMER 157'yi bugünlere taşıyan personele teşekkür etti. (DHA)