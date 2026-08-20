Engin ÖZMEN-Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Emine Pınar Özdağ'ın (38) 2 yaşındaki oğlunun kreşte darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi.

Emine Pınar Özdağ, geçen yıl eylül ayında oğlunu kreşe yazdırdı. Burada yaklaşık 6 ay öğrenim gören çocuk, kurum tarafından iddiaya göre bir açıklama yapılmadan kreşten çıkarıldı. Emine Pınar Özdağ, oğlunun eğitim hakkının elinden alındığını belirterek itiraz edince küçük çocuk yeniden kreşe kabul edildi. Özdağ, bir süre sonra oğlunun vücudunda morluklar olduğunu öne sürerek Adli Tıp Kurumu'ndan darp raporu aldı ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı. Savcılık, bilirkişi raporunda morlukların meydana geldiği tarih ve saat ile olay anında hangi personelin doğrudan gözetim sorumluluğunda bulunduğu belirlenemediğinden, somut bir görev veya yükümlülük ihlaline dayalı teknik kusur atfedilesine yeterli veri bulunmadığı kanaatiyle soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

'SOMUT DELİL VE YETERLİ ŞÜPHEYE ULAŞILAMADI'

Savcılık kararında, 'İddia, savunma, kamera görüntü inceleme tutanağı, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde müşteki tarafından oğlu olan mağdurun kreşte bulunduğu esnada ahşap platforma çarpması veya düşmesinden dolayı yaralandığı düşüncesiyle okulun gerekli önlemleri almadığından bahisle şikayetçi olunmuş ise de mağdurun doktor raporundan yaralanmalarının yakın zamanda olmadığı sonucuna varıldığı, mağdurun yaralanmasının nerede ve ne zaman gerçekleştiğinin, platformdan mı kaynaklandığının bilinmediği, bilirkişi raporuna göre sınıfta bulunan ahşap platform çocukların düşme ve çarpma olaylarında yaralanmalarına yol açmaya elverişli ise de illiyet bağı kurulamadığından şüphelilere taksir derecesinde dahi kusur atfedilemediği, dolayısıyla şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerini gösteren somut deliller ve yeterli şüpheye ulaşılamadığı anlaşılmakla, şüpheliler hakkında delil yetersizliğinden kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir' denildi.

'ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARINI GÖZETİYORUZ'

Takipsizlik kararının ardından kreş müdürü Nisa Bilge Metin ve kurum avukatı Hüseyin Akçar basın toplantısı düzenleyerek süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Nisa Bilge Metin, savcılığın soruşturmayı tamamlamasını beklediklerini ve bu konuda çocuğun üstün yararını düşünerek herhangi bir tartışma içerisinde olmadıklarını ifade etti. Çocuğun kreşte darp edildiğine ilişkin tüm kameraların incelendiğini ve herhangi bir darp olayının tespit edilmediğini belirten Metin, 'Bizim için bir çocuğun mahremiyetini korumak, çocukların haklarını gözetmek ve onları kamuoyu önünde bir tartışmanın parçası haline getirmemek, kurumumuzu savunmaktan, hakkımızı aramaktan ve bir tartışmanın merkezinde yer almaktan çok daha değerlidir. Çünkü bizler, bir eğitim kurumu ve öğretmenler olarak çocuklarımızın üstün yararını gözetmekteyiz' dedi.

'BAŞSAVCILIĞIN KARARI ÇOK ÖNEMLİ'

Kurum avukatı Hüseyin Akçar da savcılığın verdiği takipsizlik kararına yapılan itirazın da kabul edilmediğini ve takipsizlik kararının kesinleştiğini söyledi. Akçar, 'Biz biliyorduk ki kurumumuz bünyesinde aldığımız bütün önlemler doğrultusunda hiçbir şekilde bir darp ve şiddet söz konusu değildi. Biz bunu belgelerle ve kamera kayıtlarıyla ortaya koyduk. Bugün görüyoruz ki Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı çok önemlidir' diye konuştu. (DHA)