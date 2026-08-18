VALİ ÇEBER: ŞÜPHELİNİN 27 SUÇ KAYDI VAR

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavi altına alındığı Şehir Hastanesine giderek durumu hakkında doktorlardan bili aldı. Vali Çeber Milletvekili Melih Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Çeber, zanlı eski Oğuzeli CHP İlçe Başkanı S.A. K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldığını da bildirdi. Şu an firari olan şüphelinin 27 tane suç kaydı bulunduğunu belirten Vali Çeber, şunları söyledi:

'VEKİLİMİZİN SAĞLIK DURUMU ŞU AN İYİ'

'Öncelikle güzel haberden başlayayım. Vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik. Başhekimimiz de yanımda ihtiyaç olursa teknik bilgileri verir. Ama yaklaşık 1,5 saat önce vekilimiz yine şehrimizin sokaklarındayken, vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs bilinen bir şahıs bir siyasi partimizin eski Oğuzeli ilçe başkanı. İnşallah yakın bir zamanda da emniyet güçlerimiz onu alacaklar. Yani şahıs tespitli kaçtığı bölgeyi biliyoruz. Kısa zamanda alacağımızı düşünüyoruz ama önceliğimiz tabii vekilimizin sağlık durumu. O da elhamdülillah çok kısa zamanda hastanemize intikal ettirildi. Sağ olsun kıymetli başhekimim, sağlık müdürüm tüm organizasyonu anında yaptı. Hızlıca ameliyata alındı. Korktuğumuz bazı senaryolar vardı. Hiçbirisi de olmadı, toparlandı. Yani bağırsaklarında bir problem vardı ama elhamdülillah toparlandı. O süreç içerisinde de Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş, İşçiler Bakanımız Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu çok yakından takip ettiler. Aileyle görüştüler. Bizlerden bilgi aldılar. Onlar da anlık olarak takip ediyor. Çok üzüldük. Yani hepimiz çok üzüldük. Gaziantep olarak çok üzüldük. Benim telefonlarım susmuyor, arkadaşlarımızın telefonları susmuyor. Yani nasıl diyor herkes ama işte Allah korudu. Vekilimiz de hepimizin çok sevdiği, tüm şehrin çok sevdiği, çok güler yüzlü, sürekli insanlarla halkla iç içe olan bir vekildir. Sizler de kendisini gayet iyi tanıyorsunuz. Ama inşallah sağlıkla çok kısa bir zamanda tekrar sevdiklerine ve inşallah şehrimizin hizmetine dönecektir. Zanlı yakalanmadı. Olayın nedeni ne tabi onu bilemiyoruz ama şahıs dediğim gibi bir siyasi partinin eski Oğuzeli ilçe başkanı artık hangi konuda tartışıyorlarsa görüntüde önce bir sohbet var ama sonra tartışmaya dönen bir görüntü takip ediliyor. Onu şahıs alındığında ona soracağız. Vekilimiz kendine geldiğinde kendileri meseleyi anlatacaklar ama konu ne olursa olsun yani sonucunun bıçaklama, yaralanma kim olursa olsun olmaması tabii gerekiyor. Hepimizi üzdü ama dediğim gibi şahsı biliyoruz. 27 tane suç kaydı olan bir şahıs ve işte bindiği araçtan indiği ve gittiği güzergah tespitli. Arkadaşlarımız tüm teknik imkanları, tüm fiziki imkanları, insan kaynağı imkanlarını kullanarak kısa zamanda onu alacaklar. Şimdi bütün ekiplerimiz o bölgede çalışıyor. Elhamdülillah hayati risk yok. Onu kıymetli başhekimim daha iyi ifade eder.'

Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan ise ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, 'Şu anda durumu stabil. Ameliyatın önemli olan kısmı yapıldı. Bir bağırsak yaralanması vardı. Orası tamir edildi. Şu anda son kontrolleri yapılıyor. Tansiyonlarımız, vitallerimiz şu an için stabil. Artık şu an en son aldığımız bilgiyle artık yavaş yavaş kapatma aşamasına geçildi' dedi.

Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)-