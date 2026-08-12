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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 'Bir F16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir' denildi. (DHA)

Eskişehir'den eğitim amacıyla havalanan F16 uçağı, saat 15.00 sıralarında, 18'inci Hava Ana Üst Komutanlığı dış yerleşkesine düştü. Pilotun fırlatma koltuğunu çalıştırarak paraşütle uçaktan uzaklaştığı öğrenildi. Bölgeden yoğun duman yükselirken, ihbarla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Zehra BAYKAL-Yiğithan HÜYÜK/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da F16 uçağı, eğitim sırasında kaza kırıma uğradı. Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atlayıp kurtulduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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