Emre KURT-Hüseyin DOĞAN/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından Silivri'de kurulan kriz merkezini ziyaret etti. Vali Gül, 'Türk bayraklı 2 gemimiz çarpıştı. Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta olay yeri. Bunun neticesinde de gemilerimizden birinin battığını düşünüyoruz. Geminin içerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alamıyoruz. İnanıyorum ki çok kısa süre içerisinde gemiyle ilgili, mürettebatla ilgili bilgiler alınacak' dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından Silivri'de kurulan kriz merkezini ziyaret etti. Vali Gül, burada kayıp olan mürettebatın yakınlarıyla görüştü. Yetkililerden bilgi alan Vali Gül, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

'1 KİLOMETREYE VARAN DERİNLİK VAR'

Vali Gül, 'Türk bayraklı 2 gemimiz çarpıştı. Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta olay yeri. Bunun neticesinde de gemilerimizden birinin battığını düşünüyoruz. Geminin içerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alamıyoruz. Olayın ilk anından itibaren sahil güvenlik, kıyı emniyeti, deniz kuvvetlerimiz, AFAD, Kızılay, bütün kurum ve kuruluşlarımız gerek karada, gerekse de denizde çalışmalara başladı. Şu an denizde arama faaliyetlerinde bulunan 18 tane yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, bir de denizin altında arama yapan deniz kuvvetlerine ait gemimiz var. Tabii derinliğin çok fazla olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 800, 900 metre yer yer, 1 kilometreye varan derinlik var. Bunun neticesinde de aramanın, taramanın çok kolay olmadığını biliyoruz' şeklinde konuştu.

'DEVLETİMİZİN BÜTÜN İMKANLARI SEFERBER EDİLMİŞ DURUMDA'

Vali Gül, 'Devletimizin, milletimizin bütün imkanları seferber edilmiş durumda. İnanıyorum ki çok kısa süre içerisinde gemiyle ilgili, mürettebatla ilgili bilgiler alınacak. Burada da kaymakamlığımızın koordinasyonunda, kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle mürettebatı akrabaları, yakınları, hemşerilerimiz, merak edenler, basın mensupları, herkese bilgi veren, hizmet veren bir yapımız oluştu. Aynı zamanda Silivri Başsavcılığımız olayla ilgili adli süreci takip ediyor. Milletimize geçmiş olsun, yakınlarına geçmiş olsun, inşallah tez zamandan haber alırız' ifadelerini kullandı.

'KAZADA KUSURUN KİMDE OLUP OLMADIĞI İLERİKİ SÜREÇTE BELLİ OLUR'

Kazanın oluş nedeniyle ilgili yöneltilen soruya cevap veren Gül, 'O süreç devam ediyor. Kazanın oluş şekliyle ilgili, kusurun kimde olup olmadığıyla ilgili, ileriki süreçte belli olur. Zaman zaman da sizleri bilgilendirirler. Efendim o süreç devam ediyor. Bu işin teferruat boyutu. Ortada bir kaza var. Dolayısıyla da kazada ikisi haksız da olsa, biri haksız da olsa ya da hiçbiri haksız olmasa da sonuçta kaybolan bir gemi ve kaybolan 10 mürettebat var. Şu an ona yoğunlaştı. Diğerinde deliller elde. Her şeyin elektronik kayıtları var. Savcılığımız bu anlamda hassas bir soruşturma süreci takip ediyor. Sayın Bakanlarımız süreci takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda hem bakanlarımıza hem bizlere talimatları var. Süreç kendi mecrasında devam ediyor. Şu an sizlere söyleyeceklerimiz bu kadar. Biz ailelerle birlikte olacağız. Tekrardan geçmiş olsun' dedi. (DHA)