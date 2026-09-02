Melike USLU- Uğurcan TANMAN/İSTANBUL, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Bu gece Marmara Denizi'nde meydana gelen, iki geminin çarpışması sonucu yaşanan deniz kazası nedeniyle denizcilerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Oradaki çalışmalar ve kazayla ilgili gelişmeler arkadaşlarımız tarafından yakından takip ediliyor. Kamuoyunu da ilerleyen dakikalarda ve saatlerde daha detaylı şekilde bilgilendirmiş olacağız. Ben tekrar denizcilerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ümraniye'de düzenlenen Şile Yolu Üst Kapama ve Meydan Düzenleme Projesi programına katıldı. Program kapsamında, Ümraniye Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Trabzon Millet Bahçesi Giriş-Çıkış Bağlantı Yolu Projesi'nin tamamlanan bağlantı yolu hizmete açıldı.

Yeni bağlantı yolu ile Trabzon Millet Bahçesi'ne Şile Otoyolu üzerinden ulaşım kolaylaşırken, Tepeüstü ve çevresindeki mevcut yol ağının trafik yükünün azaltılması hedefleniyor. Proje ile millet bahçesine ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında ayrıca Şile Yolu Üst Kapama ve Meydan Düzenleme Projesi'nin temeli atıldı. Proje ile Şile Yolu üzerinde 14 bin 360 metrekarelik yeni alan kazanılacak. Bunun 9 bin 445 metrekaresi yeşil alan, 4 bin 915 metrekaresi sert zemin olarak düzenlenecek. Proje ile Elmalıkent Köprüsü üzerindeki yaya yoğunluğunun azaltılması; Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 29 Mayıs Üniversitesi ve Ümraniye Büyük Camii'ne ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yeni alanın 25 bin 125 metrekarelik Belediye Meydanı ve 9 bin 726 metrekarelik Ümraniye Büyük Camii avlusu ile bütünleştirilmesiyle bölgede yaklaşık 50 dönümlük sosyal alan oluşturulacak. Peyzaj ve yaya bağlantılarının yanı sıra elektrikli araçlarla desteklenecek ulaşım çözümleriyle bölgenin erişilebilirliği artırılacak.

Törene Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'DENİZCİLERİMİZE VE MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN'

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Değerli kardeşlerim, sözlerime başlarken öncelikle bu gece Marmara Denizi'nde meydana gelen, iki geminin çarpışması sonucu yaşanan deniz kazası nedeniyle denizcilerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Oradaki çalışmalar ve kazayla ilgili gelişmeler arkadaşlarımız tarafından yakından takip ediliyor. Kamuoyunu da ilerleyen dakikalarda ve saatlerde daha detaylı şekilde bilgilendirmiş olacağız. Ben tekrar denizcilerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ümraniye, bir zamanlar Anadolu yakasının kırsal karakter taşıyan yerleşimlerinden birisiydi. Bugün ise güçlü ulaşım bağlantıları, ticari ve ekonomik hareketliliği, modern kent dokusu ve İstanbul Finans Merkezi gibi yeni nesil merkezleriyle İstanbul'un büyüyen, değişen ve gelişen yüzünü anlatan başarılı bir kent hikayesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dün olduğu gibi bugün de Ümraniye'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek, insanımızın hayatını kolaylaştırmak için gece gündüz demeden gayret ediyor, çalışıyoruz. Bugün de buraya iki büyük ve önemli projenin müjdesiyle geldik' dedi.

'TAŞIT TRAFİĞİNİ 230 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ALT GEÇİDE ALIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, 'Birincisi, bahsettiğim TEM Otoyolu Altunizade-Ümraniye bağlantı yolu üzerinde yapılacak düzenleme ile taşıt trafiğini inşa edeceğimiz alt geçide alıyoruz. Bildiğiniz üzere Ümraniye'de bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 29 Mayıs Üniversitesi, yapımı devam eden Ümraniye Büyük Camii ve bölgedeki altı mahallenin ulaşımı, 1987 yılında trafiğe açılan üst geçit köprüsünden sağlanıyordu. Yani aradan neredeyse 40 yıl geçti, öyle mi değerli başkanım? Ümraniye Belediye Başkanımız bir bıraksa belki oraya el atmayacaktık ama bırakmadı. Cumhurbaşkanımızın takdirleri ve talimatlarıyla beraber biz de çalışmalara başladık. Gerçekten önemli bir proje. Tam da biz beklerdik ki bunu Büyükşehir Belediyesi yapsın. Ama ne yapalım, iş başa düşünce Cumhurbaşkanımız İstanbul'u en iyi bilenlerden birisi. Onun talimatıyla beraber burada süreci başlatmış olduk. 1987 yılında yapılan üst geçit, ilçede gelişen hizmet alanlarıyla birlikte genişlik ve kapasite bakımından yetersiz kalmaya, araç ve yaya trafiğinde yoğunluğa neden olmaya başladı' ifadelerini kullandı.

'BÖLGEYE 9,5 DÖNÜMLÜK İLAVE YEŞİL ALAN KAZANDIRIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, 'Bu kapsamda TEM Otoyolu Altunizade-Ümraniye Bağlantı Yolu üzerinde yapacağımız düzenleme ile taşıt trafiğini 230 metre uzunluğunda inşa edeceğimiz alt geçide almayı planladık. Bu projeyle sadece bir alt geçit inşa etmiyoruz. Yaya hareketliliğini, peyzajı ve modern kent yaşamını bir araya getiren yeni bir meydan kurguluyoruz, yeni bir meydan oluşturuyoruz. Arkadaşlarımız bir taraftan da hemen karşımızdaki ekranda bunun görsellerini paylaşıyorlar. Gerçekten bittiği zaman sadece bir alt geçit değil, sadece bir yaya hareketi değil; tam bir yaşam alanı, tam bir kent meydanı düzenliyoruz Ümraniye Belediyemizle beraber. Taşıt trafiğini 230 metre uzunluğundaki alt geçide alırken yeryüzünü insanımıza, ailelerimize ve yeşile bırakıyoruz. Çevre dostu kentsel tasarım anlayışıyla bölgeye 9,5 dönümlük ilave yeşil alan kazandırıyoruz ki bu rakamın İstanbul'da ne demek olduğunu sizler daha iyi bilirsiniz. Ümraniye Belediyesi meydanı ile Ümraniye Büyük Camii avlusunu birleştirerek toplamda 50 dönümlük dev bir yeşil alan ortaya çıkarıyoruz' diye konuştu.

'TRABZON MİLLET BAHÇESİ'NE DAHA HIZLI VE KONFORLU ULAŞIM SAĞLAYACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, 'İkinci müjdemiz ise yine açılışını gerçekleştirdiğimiz TEM bağlantı yolu üzerinde bulunan Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı'dır. Bildiğiniz üzere Trabzon Millet Bahçesi; yürüyüş, koşu, bisiklet yolları ve spor alanları, çocuk oyun alanları, piknik alanları ve sosyal tesisleriyle spor, dinlenme, sosyalleşme ve açık hava etkinliklerinin bir arada gerçekleştirilebildiği büyük ve örnek bir yaşam alanıdır. Ancak buraya Üsküdar ve Şile yönlerinden Millet Bahçesi'ne doğrudan giriş çıkış bulunmadığından ulaşım, tepe üstündeki mevcut yol ağı üzerinden sağlanıyordu. Bölgede bulunan iş merkezleri ve yaşam alanlarının da etkisiyle, özellikle yaz aylarında artan talep sebebiyle trafik yoğunluğu had safhaya ulaşmıştı. Bu yoğunluğu ortadan kaldırmak için mevcut haliyle köprülü kavşak olarak hizmet veren Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı'na 3 bin 750 metre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplama standardında kavşak kolu ekleyerek Millet Bahçesi'ne erişim imkanını sağlamış olduk. Söz konusu kavşağımızı hizmete alarak Trabzon Millet Bahçesi'ne ve Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne daha hızlı ve konforlu ulaşım sağlamış oluyoruz. Mevcut ve gelecekte oluşacak trafik yüküne uygun altyapıyı oluşturduk. Bu projeyle TEM Otoyolu ana gövdesi ve bağlantı yollarındaki trafik akışını iyileştirdik. Millet Bahçesi'ne erişim için kullanılan diğer kavşak ve kesimlerdeki hizmet seviyesini de böylece artırmış olduk' diye konuştu.

'ÜMRANİYE-KAVACIK-BEYKOZ RAYLI SİSTEM HATTINI BAKANLIK OLARAK BİZ ÜSTLENDİK'

Bakan Uraloğlu, 'Değerli katılımcılar, değerli kardeşlerim; bugün Ümraniye'de temelini attığımız ve hizmete açtığımız bu iki proje, aslında İstanbul'un dört bir yanında sürdürdüğümüz büyük ulaşım seferberliğinin önemli bir parçasıdır. İstanbul'umuzda Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi mega projeleri hayata geçirerek İstanbul'u modern ve etkin bir ulaşım altyapısıyla, hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık çok şükür. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Ümraniye- Kavacık- Beykoz raylı sistem hattını bakanlık olarak biz üstlendik. Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar'ı birbirine bağlayacak hattımız 17,5 kilometre uzunluğunda ve toplam 14 istasyondan oluşacak. Ümraniye'den başlayacak, Kavacık üzerinden Beykoz'a kadar uzanacak bu hattımız; Ümraniye istasyonundan başlayarak Bosna Bulvarı, Güzeltepe Mahallesi, Dereboyu Caddesi, Bahçelievler Mahallesi, Çiftlik Yolu, Küçüksu, Kavacık Kavşağı, Kavacık, Dedeoğlu, Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz Adliye ve Beykoz İskele duraklarını kapsayacak. Ümraniye istasyonundan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'yla inşallah bir taraftan da bağlantı sağlayacağız. Hattımız ayrıca Bosna Bulvarı'nda Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile hattın devamı niteliğindeki Yavuztürk, Kazım Karabekir, Ümraniye Spor Köyü metrosuyla da buluşmuş olacak. Beykoz İskele'de ise deniz yolu ulaşımına erişim sağlayacağız. Beykoz İskelesi'nden sonra iki kola ayrılarak Türk-Alman Üniversitesi ve Ortaçeşme'ye de inşallah ulaşmış olacağız. Bu projemiz, İstanbul'un Anadolu yakasının kuzeyine çekilen yeni bir hattın omurgasıdır' dedi.

YILDIRIM: EN ÖNEMLİ PROJEMİZ MİLLET BAHÇELERİMİZ OLDU

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise 'Ümraniye'de bayrağı devraldığımız günden beri birçok yeni projeye imza atıldı. Allah'ın izni ve Ümraniyeli komşularımızın destekleriyle ilçemize yeni spor alanları, kütüphaneler, yüzme havuzları, camiler ve yeni okullar kazandırdık. Tüm bunların içinde, namı Ümraniye'yi aşarak tüm şehre yayılan ve İstanbul'umuzun her bir köşesinden misafir ağırlayan en önemli projemiz millet bahçelerimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyon belgesi olarak sunduğu millet bahçeleri, 2019'da vatandaşlarımız nezdinde önemli bir karşılık buldu. Bunun gereği olarak hızla kolları sıvadık. İlk olarak Ümraniye Millet Bahçesi, 330 dönüm. Durmak yok, yola devam dedik. Ardından Osmangazi Millet Bahçesi, 180 dönüm. Şimdi içinde bulunduğumuz ve açılışını yaptığımız yer Trabzon Millet Bahçesi, 550 dönüm. Son olarak Anadolu Millet Bahçesi, dördüncüsü, 90 dönüm. Dört bahçemizden en büyüğü, bugün bağlantı yollarımızı açtığımız Trabzon Millet Bahçemiz oldu. 550 bin metrekare, biraz evvel söylediğim gibi. Yaşam alanları, sosyal tesisler, doğalgaz pişirme üniteleri ve oyun alanlarıyla on binlerce vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyor' dedi. (DHA)